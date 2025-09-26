Los precios del petróleo suben casi un 1,5% hoy, impulsados ​​por la presión del presidente estadounidense Donald Trump sobre los consumidores de energía rusos. Trump insta a líderes como Erdogan y Orban a dejar de comprar petróleo a Rusia para acelerar el fin de la guerra en Ucrania. En este contexto, también critica a los miembros de la OTAN que siguen utilizando suministros de la OPEP+. Estas acciones aumentan las tensiones en el mercado energético y podrían elevar aún más los precios de las materias primas. Por otro lado, la posible estabilización en la Franja de Gaza, que la Casa Blanca desea lograr, podría tener un impacto negativo en el mercado petrolero. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El precio del petróleo WTI alcanza hoy sus niveles más altos en casi dos meses. Además, el petróleo también se acerca a la media móvil exponencial (EMA) de 200 días (la curva del oro en el gráfico), lo que podría constituir un obstáculo importante para la tendencia bajista a largo plazo del instrumento. Superarla podría, en teoría, contrarrestar e invertir la tendencia actual.

