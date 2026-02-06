La combinación de menor liquidez, salidas de capital de los ETF y un entorno macro más adverso ha reforzado la percepción de Bitcoin como activo de riesgo, alejándolo de su narrativa de refugio de valor.

Bitcoin ha borrado toda la subida posterior a la victoria electoral de Donald Trump , cayendo hasta niveles no vistos desde finales de 2024, en un contexto de elevada volatilidad y ventas masivas.

El precio de Bitcoin se ha desplomado en los últimos días, rompiendo niveles técnicos clave y generando una fuerte inquietud tanto entre inversores minoristas como institucionales. Aunque las caídas bruscas no son algo nuevo en el mercado cripto, el contexto actual combina diversos factores macroeconómicos y propios del sector que ayudan a explicar este movimiento bajista.

En las últimas horas, el precio de Bitcoin llegó a caer hasta la zona de los 60.000 dólares, aunque posteriormente logró rebotar hasta alrededor de los 66.000 dólares. Se trata de niveles que no se veían desde finales de 2024 y que, en la práctica, han borrado por completo la subida acumulada tras la victoria electoral de Donald Trump.

De hecho, la jornada de caídas registrada ayer se sitúa ya como el cuarto peor día de la década para Bitcoin. Los otros tres episodios comparables se produjeron en contextos que parecían marcar el final del mercado cripto: el 9 de noviembre de 2022, con la quiebra de FTX; el 13 de junio de 2022, tras el colapso de Terra Luna; y el 12 de marzo de 2020, en plena crisis global provocada por la pandemia de COVID-19. Las caídas actuales no responden a una única causa, sino a una combinación de presiones externas e internas que han desencadenado ventas masivas, liquidaciones forzadas y un deterioro generalizado del sentimiento del mercado.

Octubre: el inicio de la pérdida de confianza en Bitcoin

Las primeras señales de debilidad del Bitcoin aparecieron en octubre, cuando el mercado comenzó a descontar un escenario político y económico más incierto. En ese momento, las amenazas comerciales de Trump contra China reavivaron el miedo a una escalada de tensiones geopolíticas, provocando salidas de capital de los activos de mayor riesgo, incluidas las criptomonedas.

A esto se sumó un aviso relevante de MSCI, que alertó sobre los riesgos asociados a empresas con grandes tesorerías expuestas a Bitcoin. Este mensaje tuvo un doble efecto: por un lado, aumentó la presión sobre compañías muy ligadas al precio del activo; por otro, sembró dudas sobre la estabilidad del ecosistema en caso de correcciones severas.

Desde entonces, el mercado cripto empezó a mostrar una mayor fragilidad, con repuntes cada vez menos sólidos y una dependencia creciente del contexto macroeconómico global.

Liquidaciones, apalancamiento y efecto dominó en el mercado cripto

Otro factor clave ha sido el elevado nivel de apalancamiento acumulado en el mercado. Cuando el precio comenzó a caer, se activaron liquidaciones automáticas de posiciones apalancadas, lo que aceleró aún más el descenso. Este efecto dominó es habitual en Bitcoin y suele amplificar los movimientos, tanto al alza como a la baja.

Muchos de los inversores que lo sufren no vuelven al mercado, y lleva tiempo ganar la confianza del resto. Lo que ha ocurrido es que el FOMO que hemos visto en otras ocasiones en las criptomonedas se ha trasladado a otros activos como ha sido el caso de los metales, pero después de sus fuertes caídas de los últimos días y de las dudas sobre la IA, los inversores buscarán un nuevo acomodo, y las criptomonedas debido a sus niveles actuales pueden ser una opción atractiva.

Retiradas de capital en los fondos cotizados: otro factor que lastra el precio del Bitcoin

Además, las salidas de capital de productos cotizados vinculados a Bitcoin y la presión sobre empresas muy expuestas al activo han contribuido a empeorar el sentimiento general. Muchos inversores han optado por reducir pérdidas o esperar al margen hasta que el mercado muestre señales claras de estabilización.

Los flujos hacia los ETF de criptomonedas ayudaron a impulsar los precios el año pasado, cuando decenas de miles de millones de dólares se destinaron solo a fondos de Bitcoin. Sin embargo, ese apoyo se ha agotado: como categoría, los ETF de criptomonedas que cotizan en EE. UU. han experimentado salidas de casi 4 mil millones de dólares en los últimos tres meses.

Riesgo de la computación cuántica

Aunque no es un factor inmediato detrás de la caída actual, la computación cuántica se ha convertido en un riesgo estructural cada vez más mencionado dentro del ecosistema cripto. En términos simples, los ordenadores cuánticos suficientemente avanzados podrían, en el futuro, romper los sistemas criptográficos que hoy protegen las claves privadas y las firmas digitales de redes como Bitcoin. Esto no implica un peligro inminente, pero sí una amenaza teórica que el mercado empieza a considerar a largo plazo.

El impacto potencial no sería menor: una ruptura efectiva de estos sistemas podría permitir falsificar transacciones o acceder a fondos sin autorización, socavando la confianza en la seguridad de las criptomonedas. Aunque la tecnología cuántica actual todavía está lejos de ese escenario, el simple hecho de que sea técnicamente posible introduce una prima de riesgo adicional, especialmente para inversores institucionales con horizontes temporales largos..

Factores macroeconómicos y huida del riesgo

Uno de los principales motivos detrás de la caída reciente del Bitcoin es el aumento de la aversión al riesgo en los mercados financieros globales. En las últimas semanas, las bolsas —especialmente el sector tecnológico— han registrado fuertes correcciones, arrastradas por la incertidumbre económica, el endurecimiento de las condiciones financieras y las dudas sobre el crecimiento.

La tendencia a la baja del mercado bursátil también está generando dudas. La correlación del bitcoin con el S&P 500 roza el 0,5, y las recientes caídas ante los riesgos de que la IA pueda llevarse por delante algunos sectores como las empresas de software, han generado desconfianza en los inversores.

Bitcoin, que en teoría nació como un activo alternativo, se ha comportado en la práctica como un activo de riesgo más. Cuando los inversores reducen exposición a tecnología y activos volátiles, las criptomonedas suelen estar entre las primeras en verse afectadas. Además, el repunte del interés por activos refugio tradicionales como el oro ha restado atractivo a Bitcoin en el corto plazo. A esto se suma la incertidumbre regulatoria y política, que sigue pesando sobre el sector cripto y frena la entrada de nuevo capital en momentos de tensión.

En cualquier caso, Bitcoin ha quedado expuesto como un activo especulativo, sin lograr consolidarse como una cobertura contra la devaluación similar a la de los metales preciosos

La nominación de Kevin Warsh también lastra el precio del Bitcoin

Otro factor que ha pesado sobre el mercado en las últimas semanas es la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal. Warsh es conocido por su perfil claramente hawkish y por su defensa de una reducción más agresiva del balance del banco central, una política que implica retirar liquidez del sistema financiero.

Para activos como Bitcoin, altamente dependientes de un entorno de liquidez abundante, este mensaje es especialmente negativo. La expectativa de una Fed menos dispuesta a sostener los mercados mediante estímulos reduce el apetito por activos de riesgo y refuerza la rotación hacia posiciones más defensivas.

En ese contexto, Bitcoin pierde uno de los vientos de cola más importantes que ha tenido en ciclos anteriores: el exceso de dinero buscando rentabilidad.

¿Qué puede pasar ahora con del Bitcoin?

A corto plazo, el precio del Bitcoin sigue moviéndose en un entorno de alta volatilidad. Algunas casas de análisis consideran que la caída puede abrir oportunidades de compra a largo plazo, mientras que otros advierten de que aún podría haber más presión si el contexto macroeconómico no mejora.

Entre los catalizadores que podemos encontrar en el futuro, destacamos dos. Por un lado, que la política monetaria restrictiva de Kevin Warsh al mando de la FED, no sea tan agresiva, y por otro una desregulación en el sector financiero, que permita a los bancos incorporar mayor liquidez que favorezca a las criptomonedas.

Como ha ocurrido en ciclos anteriores, el comportamiento del precio dependerá en gran medida de la confianza del mercado, la liquidez disponible y la evolución de los mercados tradicionales. La historia de Bitcoin muestra que las correcciones profundas forman parte de su naturaleza, aunque eso no elimina los riesgos para los inversores.