El envejecimiento poblacional del país, el progresivo aumento del coste de vida y las últimas reformas de las pensiones de jubilación, que amenazan con reducir la tasa de reemplazo en España, han generado dudas no solo sobre la sostenibilidad del sistema, es decir, la probabilidad de que las generaciones futuras puedan disfrutar de estas prestaciones, sino también sobre si estas podrán ser suficientes para mantener el estilo de vida previo al momento de la jubilación. Ante esta situación, construir un colchón de ahorro se ha vuelto fundamental para poder afrontar el retiro con tranquilidad, pero son muchos los españoles que alcanzan este momento vital sin una base sólida de ahorro que les permita complementar su pensión. Para dar respuesta a esta necesidad, XTB e Invesco han unido fuerzas para lanzar «Navegando hacia tu jubilación», una iniciativa diseñada para fomentar una planificación de la jubilación temprana e informada entre las generaciones intermedias en España.

“Navegando hacia tu jubilación” es una guía interactiva completamente gratuita que cuenta con dos módulos principales, con los que se busca ofrecer a los usuarios una panorámica clara sobre los riesgos que enfrentan de cara a la jubilación.

En el primero, los usuarios deberán incluir su edad, su género y los gastos medios que tienen mes a mes en partidas clave como la alimentación, la vivienda o el ocio. A partir de esta información, la guía les mostrará el porcentaje estimado de sus gastos futuros esperados que cubrirán sus pensiones, así como las cantidades que necesitarán para mantener su nivel de vida actual, la cuantía estimada de su pensión de jubilación y qué necesitarían ahorrar para cubrir todos sus gastos.

En el segundo, los usuarios recibirán información exacta sobre cuánto deberían ahorrar mes a mes para complementar su pensión, en función de tres escenarios: uno conservador, uno moderado y uno agresivo. La herramienta, además, les mostrará la diferencia de ahorro entre acumular el dinero en el banco y gestionar activamente sus ahorros.

Esta iniciativa fue presentada en un encuentro con la prensa por Javier Urones, Chief Business Developer en XTB, y Macarena Velasco, Senior ETF Director en Invesco, quienes subrayaron la creciente importancia de complementar las pensiones públicas mediante un ahorro disciplinado y a largo plazo.

La Generación NEM: la población más vulnerable a las reformas del sistema de pensiones

De la mano de la guía ‘Navegando hacia tu jubilación’, XTB ha preparado también un informe que pone el foco sobre un grupo poblacional que, pese a su claro papel dentro del sistema contributivo actual, se enfrenta a un contexto por el que no tendrá suficientes recursos para mantener su nivel de vida previo cuando se jubile: la generación NEM (‘Not Enough Money’), bajo la que se incluyen a todos los adultos de entre 30 y 50 años. El informe ‘Generación NEM: el riesgo silencioso de una jubilación insuficiente para las generaciones intermedias en España’ es un documento que analiza los retos a los que se enfrentan las generaciones intermedias en España, atendiendo a conceptos clave como la tasa de reemplazo o el coste de vida y promoviendo nuevas alternativas de ahorro que puedan ayudar a este grupo poblacional a generar unos ingresos complementarios a su pensión de jubilación.

Con estas iniciativas, XTB e Invesco aspiran a capacitar a las personas para actuar hoy y construir una mayor seguridad financiera, confianza y tranquilidad de cara al futuro.