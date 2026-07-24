Los resultados de Intel sorprenden al mercado. ¿Cobra impulso su recuperación?

Antes de la publicación de los resultados de Intel, la principal pregunta que se hacían los inversores era si los prolongados esfuerzos de reestructuración de la compañía estaban empezando por fin a dar resultados tangibles. El informe del segundo trimestre ofreció una respuesta mucho más sólida de lo esperado. Intel no solo superó con holgura las estimaciones del mercado tanto en ingresos como en beneficios, sino que también presentó unas previsiones para el tercer trimestre mejores de lo previsto, un hecho que fue recibido con gran entusiasmo por los inversores.

Principales resultados del segundo trimestre

Ingresos: 16.100 millones de dólares, frente a los 14.400 millones esperados.

Beneficio por acción (BPA) ajustado: 0,42 dólares, frente al consenso de 0,21 dólares.

Ingresos del negocio de Centros de Datos e IA: 6.300 millones de dólares, un aumento del 59 % interanual.

Ingresos de Intel Foundry: 5.800 millones de dólares, un incremento del 31 % interanual.

Margen bruto: 40,4 %, frente al 39,2 % esperado.

Previsión de ingresos para el tercer trimestre: entre 15.800 y 16.800 millones de dólares, frente a un consenso de aproximadamente 15.100 millones.

Previsión de BPA para el tercer trimestre: 0,38 dólares, frente a unas expectativas de 0,27 dólares.

Tras la publicación de los resultados, las acciones de Intel registraron una fuerte subida en la negociación fuera del horario habitual del mercado. Los inversores se mostraron animados no solo por unos resultados trimestrales superiores a lo esperado, sino también por la decisión de la dirección de elevar sus previsiones para el próximo trimestre. En el sector tecnológico, las previsiones de futuro suelen tener incluso más peso que los resultados históricos.

Uno de los aspectos más destacados del informe fue el negocio de Centros de Datos e Inteligencia Artificial, cuyos ingresos se dispararon un 59 % interanual. Este desempeño sugiere que Intel está empezando a beneficiarse de la enorme ola de inversión en infraestructura informática. A medida que más empresas amplían la capacidad de sus centros de datos, la demanda de procesadores para servidores —uno de los productos principales de Intel— continúa acelerándose.

Los comentarios de la dirección también reforzaron las perspectivas positivas. El consejero delegado, Lip-Bu Tan, afirmó que la demanda de los procesadores para servidores de Intel está superando actualmente la capacidad de producción de la compañía. Como respuesta, Intel tiene previsto aumentar su inversión en capital (capex) para ampliar su capacidad de fabricación y satisfacer la creciente demanda tanto de sus propios chips como de los servicios de fundición (foundry) que presta a clientes externos.

Esto refleja un cambio más amplio en el ciclo de inversión en inteligencia artificial. En las primeras fases del auge de la IA, la mayor parte de la atención se centraba en los chips utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, el mercado está dirigiendo cada vez más su atención hacia la infraestructura necesaria para desplegar y ejecutar esos modelos a gran escala. En ese contexto, las CPU para servidores siguen siendo un componente fundamental de los centros de datos modernos.

Otro aspecto especialmente positivo fue la significativa mejora de la rentabilidad. El margen bruto aumentó hasta el 40,4 %, frente al 29,7 % registrado un año antes, mientras que Intel volvió a obtener un beneficio operativo positivo. Al mismo tiempo, la compañía anunció su intención de elevar las inversiones de capital de este año hasta aproximadamente 20.000 millones de dólares, citando la sólida demanda de infraestructura informática y la continua expansión de su negocio de fabricación.

Dicho esto, la recuperación de Intel está lejos de haberse completado. La compañía sigue reconstruyéndose tras varios años de pérdida de liderazgo tecnológico y de cuota de mercado. Los márgenes de beneficio continúan muy por debajo de sus máximos históricos y el negocio de fundición sigue dependiendo principalmente de la demanda interna procedente de las propias divisiones de Intel. Captar un mayor número de clientes externos y mantener el actual ritmo de mejora siguen siendo dos de los principales desafíos.

Aun así, los resultados presentados hoy ofrecen algo que los inversores llevaban tiempo esperando: pruebas de que la reestructuración de Intel ya no se basa únicamente en recortes de costes y reducciones de plantilla. Sus beneficios empiezan a reflejarse de forma clara en las cuentas de la compañía. El crecimiento de los ingresos, la mejora de la rentabilidad y unas previsiones más optimistas apuntan a que Intel está comenzando a recuperar su posición en uno de los segmentos más importantes de la industria de los semiconductores.

El informe de hoy no significa que Intel haya recuperado por completo el lugar que ocupó en el pasado. Sin embargo, sí sugiere que su proceso de recuperación ha dejado de ser únicamente un relato para las presentaciones dirigidas a los inversores. Por primera vez en bastante tiempo, ese relato empieza a estar respaldado por los resultados financieros.

Precio de la acción de Intel

Fuente: xStation5