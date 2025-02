Los resultados de McDonald's decepcionan 📊

McDonald's (MCD.US) inform贸 de unos resultados inferiores a los esperados para el cuarto trimestre. Tanto el crecimiento de los ingresos como los beneficios ajustados por acci贸n estuvieron por debajo de las previsiones. No obstante, la acci贸n registra subidas en las operaciones previas a la apertura del mercado. Los resultados de McDonald's no cumplen con las expectativas Los ingresos de McDonald's para el cuarto trimestre ascendieron a 6.390 millones de d贸lares, lo que representa una disminuci贸n interanual de aproximadamente el 0,3% y se queda 50 millones de d贸lares por debajo de las estimaciones de consenso. El beneficio operativo mostr贸 una ligera mejora interanual, alcanzando los 2.870 millones de d贸lares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La empresa ha adoptado una estrategia de promoci贸n agresiva destinada a atraer m谩s clientes. En el mercado estadounidense, este enfoque parece estar teniendo un impacto positivo, ya que McDonald's inform贸 de un aumento del tr谩fico de clientes en los restaurantes existentes. Sin embargo, las ventas comparables totales en el pa铆s disminuyeron un 1,4% (frente a una disminuci贸n esperada del 0,4%). Gracias a un crecimiento de las ventas comparables m谩s fuerte de lo esperado en los establecimientos internacionales franquiciados (un 4,1% interanual), las ventas comparables generales aumentaron un 0,4% en el cuarto trimestre. Los inversores muestran cierta confianza en la empresa a pesar del tono negativo general de los resultados. Si bien McDonald's est谩 teniendo dificultades para mantener la din谩mica de crecimiento de los ingresos, la reacci贸n inicial del mercado sugiere optimismo en cuanto a que atraer nuevos clientes a trav茅s de promociones podr铆a convertirse en una tendencia m谩s fuerte, lo que en 煤ltima instancia ayudar铆a a la empresa a mejorar su desempe帽o financiero. Precio de las acciones de McDonald's 聽 Fuente: xStation聽

