💥LVMH decepciona: ingresos y crecimiento orgánico por debajo

- VMH falla el trimestre y el lujo entra en modo alarma
- Oriente Medio hunde ventas y margina a un grupo que ya cotiza con descuento histórico
- Moda y marroquinería encadenan otro trimestre rojo
- La acción se acerca a mínimos de 5 años
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LVMH (MC.FR), el mayor grupo de lujo del mundo, publicó este lunes sus resultados del primer trimestre de 2026 y no logró convencer al mercado. Los ingresos ascendieron a 19.120 millones de euros, por debajo de los 19.490 millones esperados, mientras que el crecimiento orgánico se estancó en solo el 1% frente al 1,5% previsto. El principal responsable fue el conflicto armado en Oriente Medio, activo desde finales de febrero, que afectó directamente a las ventas del grupo y reforzó el profundo descuento al que LVMH cotiza frente a competidores como Kering y Hermès.
LVMH controla más de 60 compañías que gestionan 75 marcas de lujo agrupadas en cinco divisiones. En moda y marroquinería destacan Louis Vuitton, Dior, Fendi, Celine, Givenchy, Loewe y Kenzo; en relojería y joyería, TAG Heuer, Hublot, Zenith, Bvlgari, Chaumet y Tiffany & Co. El portafolio se completa con vinos y espirituosos (Moët & Chandon, Dom Pérignon, Hennessy, Veuve Clicquot), perfumes y cosmética (Guerlain, Benefit, Fenty Beauty) y distribución selectiva liderada por Sephora.
Source: LSEG
Resultados
El conflicto en la región, que representa alrededor del 6% de los ingresos del grupo, provocó una caída media del 50% en el tráfico de centros comerciales, con desplomes de ventas de hasta la mitad en lugares como Dubái. La CFO, Cécile Cabanis, reconoció que la demanda en Oriente Medio sigue “muy deprimida” y que, dada la alta rentabilidad de la región, el impacto en márgenes será desproporcionado.
Comparación de resultados del 1T 2026 frente a previsiones:
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Ingresos totales: 19.12 bn € vs. 19.49 bn € esperados — POR DEBAJO, -6% interanual (reportado)
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Moda y marroquinería: 9.25 bn €, -2% orgánico vs. 9.46 bn € esperados — POR DEBAJO, séptimo trimestre consecutivo de caída
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Relojes y joyería: 2.44 bn €, +7% orgánico — POR ENCIMA, impulsado por Tiffany
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Vinos y espirituosos: 1.27 bn € vs. 1.23 bn € esperados — POR ENCIMA
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Perfumes y cosmética: 2.04 bn € — POR DEBAJO
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Distribución selectiva (incl. Sephora): 4.05 bn € vs. 4.19 bn € esperados — POR DEBAJO
Los únicos segmentos que superaron previsiones fueron relojería‑joyería y vinos‑espirituosos. Geográficamente, EE. UU. fue el punto más fuerte (+3% orgánico), mientras que Asia (ex‑Japón) confirmó la mejora iniciada en la segunda mitad de 2025.
Fuente: LVMH Investor Relations
Previsiones
Los analistas mantienen un optimismo prudente para el resto del año. Barclays espera que el crecimiento orgánico repunte al 5% en el 2T 2026, apoyado en el potencial creciente de Dior y Givenchy y en la expansión global de Sephora. Sin embargo, Jefferies recortó su precio objetivo a 510 € desde 610 €, y Deutsche Bank lo redujo a 600 € desde 620 €, señalando que el entorno sigue siendo complicado.
Resumen
Las acciones de LVMH caen alrededor de un 2% hoy y se acercan a mínimos de más de cinco años, acumulando un descenso del 27% en lo que va de año. Como primera gran empresa de lujo en publicar resultados esta temporada, LVMH marcará el tono del sector. El mercado espera ahora los resultados de Kering (hoy tras el cierre) y Hermès (miércoles por la mañana).
Análisis técnico
Las acciones de LVMH se mueven dentro de una clara tendencia bajista de largo plazo desde el máximo de ~900 € a inicios de 2023. La banda verde (1ª desviación VWAP), que actuó como soporte durante años, se rompió definitivamente entre 2024 y 2025. El único argumento técnico a favor de los alcistas es la extrema sobreventa relativa a la banda de -2 desviaciones estándar y la posible zona de soporte por volumen en 475–500 €. Sin una recuperación hacia 635 € (POC) y un retorno por encima de la banda inferior de la 1ª desviación estándar (~590–600 €), el escenario técnico sigue siendo estructuralmente bajista.
Fuente: xStation
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