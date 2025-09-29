Mañana, fecha clave para la OPA BBVA-Sabadell

La OPA BBVA-Sabadell sigue en marcha y esta semana tenemos otra fecha clave dentro del proceso, aunque tendremos que esperar a mañana para su resolución. Se trata de la nueva evaluación por parte del consejo de Sabadell del incremento de la oferta en un 10%.

El consejo de Sabadell evaluará la nueva oferta de BBVA

El consejo de administración de Sabadell tiene hasta mañana martes para evaluar la nueva oferta de BBVA, que supone un incremento del 10% con respecto a la anterior. Sin embargo, ya parece claro que la decisión será de nuevo aconsejar a sus accionistas que no acudan a esta oferta. Esta línea ha sido fuertemente defendida por Josep Oliu, presidente de Sabadell, pero queda por saber la nueva opinión de accionistas como David Martinez, que ya expresó en la evaluación de la anterior oferta que la OPA tenía sentido empresarial, pero que lo que no cuadraba era el precio.

BBVA mantendría a Josep Oliu tras la OPA

Según diversas fuentes, BBVA tiene intención de mantener a Josep Oliu en Sabadell si la OPA se queda entre el 30% y el 50%, con el objetivo de calmar el ánimo en Cataluña y hacer una transición en orden hasta que expire el veto del gobierno. En cualquier caso, parece que el actual CEO de Sabadell, César González-Bueno, no forma parte de estos planes.

Las acciones de BBVA y Sabadell caen hoy alrededor de un 1%.

