A mediados de 2025, Google parecía encaminada hacia una caída inminente. Su negocio principal, la publicidad en buscadores, se veía amenazado por la irrupción de la inteligencia artificial, y muchos inversores comenzaron a deshacer posiciones ante un riesgo que parecía imparable. Sin embargo, la compañía ha vuelto a demostrar que es capaz de adaptarse a los grandes ciclos tecnológicos, igual que hizo con el cloud, donde hoy es uno de los mayores proveedores del mundo junto a AWS y Azure.

La estrategia de Google ha mostrado ser mucho más diversificada de lo que muchos anticipaban: no solo por sus modelos de generación de texto e imagen, como Gemini o NotebookLM,, sino también por su apuesta en hardware especializado. ¿Podrá Google seguir siendo una de las mayores compañías tecnológicas del mundo o su liderazgo está en duda?

Google escala posiciones y ya es la segunda empresa más valiosa de Estados Unidos

Actualmente, Google ha escalado varios puestos en el ranking de compañías más grandes de Estados Unidos hasta situarse en segunda posición, con una capitalización de 4,12 billones de dólares, por delante de Microsoft, Apple y Amazon.

En los últimos años, su estrategia se ha apoyado en varios pilares fundamentales:

1. Integración y expansión de Gemini

Google ha incorporado un asistente de IA en todo su ecosistema para mejorar flujos de trabajo en sus herramientas. Además, no se ha limitado a un único LLM, ha desarrollado modelos con funcionalidades específicas que cubren todo el espectro de necesidades dentro de su ecosistema. Entre ellos destacan:

NotebookLM, orientado a investigación y análisis documental.

Plataformas de generación de imagen como Nanobanana2.

2. Reestructuración del negocio de búsquedas

El modelo tradicional basado en anuncios y clics patrocinados ha cambiado por completo. Ahora, el usuario recibe respuestas generadas por IA sin necesidad de entrar en ninguna web, lo que mejora la rapidez y la experiencia, pero obliga a Google a reinventar su modelo de monetización.

3. Infraestructura propia

Para mantener su competitividad, Google desarrolla su propio hardware, como las TPU (Tensor Processing Units), optimizadas para entrenar y ejecutar modelos de IA a gran escala.

4. Ecosistema empresarial

A través de Google Cloud AI, la compañía ofrece herramientas para que empresas y desarrolladores creen soluciones de IA generativa, modernicen su atención al cliente y optimicen procesos.

En conjunto, esta estrategia diversificada ha permitido a los inversores mantener un tono optimista respecto a las expectativas de crecimiento de la compañía.

Google prepara el lanzamiento de nuevas TPUs para reducir su dependencia de Nvidia

La pata más comentada en las últimas semanas es el lanzamiento de una nueva generación de TPUs, que Google presentará en Google Cloud Next (Las Vegas). Estas unidades estarán diseñadas específicamente para inferencia, la fase en la que los modelos ya entrenados ejecutan tareas en tiempo real. El objetivo es reducir la dependencia de Nvidia y mejorar el rendimiento de sus cargas de trabajo de IA.

Ventaja competitiva: integración profunda entre hardware, software y modelos

Google sostiene que su combinación de capacidades, chips propios, infraestructura cloud y modelos de IA, le otorga una ventaja difícil de replicar. Las TPUs se han convertido en un recurso muy demandado por grandes clientes que buscan alternativas eficientes para ejecutar modelos a gran escala.

Aunque Google también desarrolla hardware para entrenamiento, la batalla competitiva actual se concentra en la inferencia, donde la compañía cree tener un margen de mejora significativo. Mientras Nvidia domina el entrenamiento, Google gana terreno en inferencia gracias a la madurez de sus TPUs y a su integración con Gemini.

Desafíos: suministro limitado y tensiones internas

Pese al avance, Google enfrenta desafíos importantes, entre ellos:

El equipo de TPUs intenta diseñar chips versátiles para múltiples usos, aunque esto implique que no sean óptimos para cada tarea.

La compañía sufre limitaciones de suministro, similares a las de Nvidia, lo que obliga a priorizar entregas a clientes estratégicos como Anthropic.

Internamente, Google asigna TPUs a los equipos de IA más avanzados, generando tensiones por la exclusividad.

Algunos ejecutivos comparan esta situación con vivir en una “isla tecnológica”: ofrece control total y optimización, pero reduce la diversidad y la adopción externa.

Opciones como herramienta para operar alrededor de Google

Gracias al nuevo producto disponible en XTB, las opciones, nuestros usuarios pueden operar en mercados que se mueven tanto al alza como a la baja, desde 1 euro, multiplicando su poder de inversión con un riesgo siempre limitado al coste de la prima. Este tipo de operativa resulta especialmente útil en compañías como Google, cuya evolución bursátil puede verse influida por anuncios de nuevos chips de IA, avances en su ecosistema Gemini o movimientos estratégicos en el sector de la computación en la nube.

Desde un punto de vista operativo, la compra de una opción call permite obtener exposición a escenarios donde el precio suba, mientras que la compra de una opción put se beneficia de caídas.

Esto te permite posicionarte según el escenario que consideres más probable: si crees que Google podría verse favorecida por nuevos lanzamientos de TPUs, acuerdos con grandes clientes o mejoras en sus resultados, una call ofrece exposición a ese entorno. Si, por el contrario, anticipas correcciones por tensiones competitivas, retrasos en desarrollos tecnológicos o volatilidad en el sector de la inteligencia artificial, una put permite capturar ese movimiento. En ambos casos, el riesgo máximo queda limitado a la prima pagada.