Mercados bajistas; criptomonedas y metales al alza

Los futuros de los índices estadounidenses cotizan a la baja en la preapertura del mercado, con un tono aún más débil en Europa. Las acciones de Cisco (CSCO.US) se mantuvieron prácticamente sin cambios tras los resultados de ganancias, impulsados por la IA, que mostraron un aumento interanual del 8% en los ingresos y una mejora en los márgenes.

El dólar australiano se apreció ligeramente tras los datos del mercado laboral. La tasa de desempleo se situó en el 4,2%, en línea con las previsiones y ligeramente por debajo del 4,3% anterior. El empleo aumentó en 24.500 puestos de trabajo, frente a las expectativas de 25.000 y una ganancia previa de 2.000, mientras que la tasa de participación descendió ligeramente hasta el 67,0%, en comparación con la previsión y la lectura anterior del 67,1%.

Los índices asiáticos cotizaron en su mayoría a la baja, con los futuros del Nikkei y los futuros de referencia chinos retrocediendo casi un 1%.

El dólar estadounidense se está depreciando ligeramente hoy, mientras que los metales preciosos registraron ganancias moderadas, con el oro cotizando en torno a los 3358 USD.

Los futuros del gas natural subieron un 0,7 %, prolongando la recuperación de ayer tras las fuertes caídas. El petróleo crudo cotiza ligeramente a la baja.

El sentimiento en el mercado de criptomonedas se mantiene muy optimista. Ethereum ha subido hasta los 4740 USD, cerca de máximos históricos, mientras que Bitcoin cotiza en torno a los 122 000 USD.

Ayer, las acciones de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bullish (BLSH.US) casi duplicaron su valor en su primer día de cotización tras su salida a bolsa. La compañía se centra en la atención a instituciones y grandes clientes del mercado de criptomonedas.

Goldman Sachs espera tres recortes de tasas de 25 puntos básicos en EE. UU. este año (en septiembre, octubre y diciembre), seguidos de dos recortes adicionales de 25 puntos básicos en 2026, lo que llevaría la tasa de política monetaria de EE. UU. a un rango objetivo de 3,00-3,25%.