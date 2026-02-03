Merck avanza gracias a Keytruda, pero decepciona con su previsión para 2026

Merck & Co., el gigante farmacéutico global conocido por sus medicamentos oncológicos y vacunas, publicó hoy sus resultados del cuarto trimestre de 2025 y sus previsiones para 2026, que pueden resumirse en una palabra: mixtos. La compañía registró un sólido crecimiento trimestral impulsado por productos clave como Keytruda y nuevos tratamientos para enfermedades pulmonares, pero al mismo tiempo se enfrentó a importantes dificultades con su vacuna Gardasil, lo que lastró las previsiones anuales.

Los ingresos del cuarto trimestre alcanzaron 16.400 millones de dólares, un aumento del 5% interanual y por encima de los 16.170 millones esperados por los analistas. El beneficio por acción (EPS) ajustado fue de 2,04 dólares, ligeramente por encima de los 2,01 previstos. El EPS GAAP se situó en 1,19 dólares, por debajo de los 1,48 dólares del año anterior.

A pesar de los buenos resultados trimestrales, las previsiones de Merck para 2026 fueron algo decepcionantes: la compañía espera ingresos de entre 65.500 y 67.000 millones de dólares, con un EPS ajustado de 5,00–5,15 dólares, frente a las expectativas del mercado de 67.500 millones y un EPS de 5,27 dólares. El margen bruto se estima en torno al 82%, ligeramente por encima del 81,8% esperado.

Resultados financieros clave del Q4 2025

Ingresos totales: 16.400 millones USD (+5% interanual; previsión: 16.170 millones)

EPS ajustado: 2,04 USD (previsión: 2,01 USD)

EPS GAAP: 1,19 USD (vs. 1,48 USD interanual)

Keytruda: 8.370 millones USD (+6,8% interanual; previsión: 8.240 millones)

Previsiones para 2026

Ingresos: 65.500–67.000 millones USD (previsión: 67.500 millones)

EPS ajustado: 5,00–5,15 USD (previsión: 5,27 USD)

Margen bruto: 82% (previsión: 81,8%)

Productos y segmentos clave

Los resultados del cuarto trimestre muestran un panorama mixto para el negocio de Merck:

Impulsores del crecimiento

Keytruda: ventas +6,8% interanual hasta 8.370 millones USD, superando previsiones.

Nuevos fármacos pulmonares (Ohtuvayre/Winrevair): sólidos resultados tras la adquisición de Verona Pharma.

Otros productos (Reblozyl, Lenvima, Bridion, Isentress): ventas en línea o ligeramente por encima de lo esperado.

Salud Animal: 1.510 millones USD (+7,7% interanual), un segmento estable no farmacéutico.

Productos bajo presión

Gardasil: ventas -33% interanual hasta 1.030 millones USD, sin entregas previstas a China en 2026.

Lagevrio y Lynparza: ventas por debajo de lo esperado.

Estrategia y perspectivas de desarrollo

En términos estratégicos, Merck continúa diversificando su cartera y preparándose para cambios en el mercado, incluido el vencimiento de la patente de Keytruda en EE. UU. en 2028. La compañía se centra en ampliar su portafolio con nuevos medicamentos oncológicos, pulmonares y antivirales, además de innovar productos existentes.

Merck está invirtiendo fuertemente en I+D y ampliando su capacidad de producción en EE. UU., con planes de gasto en capital e investigación que superan los 70.000 millones de dólares. Además, alcanzó un acuerdo con el gobierno estadounidense sobre aranceles de importación, mediante el cual los productos se suministrarán a través de un programa “directo al paciente” a cambio de un retraso de tres años en los aranceles.

Las previsiones para 2026 apuntan a un crecimiento moderado de ingresos y beneficios, manteniendo la estabilidad en los segmentos clave. Los sólidos resultados de Keytruda y los nuevos fármacos pulmonares, junto con las inversiones en desarrollo y la optimización del portafolio, posicionan a la compañía para afrontar la futura competencia genérica y mantener su presencia estratégica en el sector farmacéutico.

Conclusiones