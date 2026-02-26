Las solicitudes iniciales ajustadas estacionalmente totalizaron 212.000 en la semana que finalizó el 21 de febrero, 4.000 más que la cifra revisada al alza de la semana anterior, pero por debajo del consenso del Dow Jones de 215.000. La media móvil de cuatro semanas aumentó solo 750, hasta 220.250. Las solicitudes recurrentes, reportadas con una semana de retraso, disminuyeron en 31.000, hasta los 1,833 millones. Los datos apuntan a una probable pausa prolongada en la flexibilización de la política monetaria de la Fed. Una caída de más del 3% en las acciones de Nvidia está lastrando la confianza del mercado, mientras que la empresa aeroespacial y de defensa Heico ha bajado casi un 13%.

La confianza en Wall Street se modera hoy, con el Nasdaq 100 bajando un 0,7% y el S&P 500 cayendo un 0,3%, a pesar del trimestre récord de Nvidia publicado ayer y las previsiones muy optimistas de la compañía. El Promedio Industrial Dow Jones y el Russell 2000 presentan un rendimiento ligeramente superior, cotizando ambos en un rango de entre el 0,15% y el 0,3%. Las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. subieron ligeramente la semana pasada, pero se mantienen dentro de un rango históricamente bajo, lo que sugiere que los empleadores aún se abstienen de realizar despidos significativos a pesar de la desaceleración de la contratación.

Cotización del Nasdaq 100

Las acciones de Nvidia están perdiendo impulso a pesar de un sólido informe trimestral y expectativas sólidas para el trimestre actual, cayendo por debajo de los 190 dólares por acción.

Fuente: xStation5

¿Problemas en Heico?

Las acciones de Heico (HEI.US), empresa aeroespacial y de defensa, caen más del 12% tras la publicación de sus resultados, a pesar de que la compañía reportó beneficios récord en el primer trimestre y mantuvo un crecimiento de ingresos de dos dígitos. Se trata de un ejemplo clásico de "comprar el rumor, vender con la noticia": los inversores podrían haber esperado un perfil de margen aún más sólido, con la atención centrada en la gama de productos del segmento de Tecnologías Electrónicas y un mayor apalancamiento financiero tras una reciente adquisición.

Heico es una empresa familiar con sede en Florida que ha dedicado décadas a adquirir negocios nicho rentables y sólidos en electrónica y equipos aeronáuticos (sistemas de seguridad, componentes de cabina, etc.). Actualmente, es uno de los mayores proveedores de repuestos y servicios de reparación para aerolíneas comerciales, a la vez que se expande a contratos de defensa y espacio. Dadas sus cadenas de suministro seguras y su papel clave en la fabricación nacional, la empresa parece estar bien posicionada para beneficiarse de la continua demanda industrial y su sólida posición competitiva.

Los resultados generales fueron sólidos. Los ingresos aumentaron un 14% interanual hasta los 1.180 millones de dólares, en línea con el consenso general, mientras que el BPA diluido se situó en 1,35 dólares, frente a los 1,29 dólares previstos, y aproximadamente un 13% más que el año anterior. El EBITDA aumentó un 14% hasta los 312 millones de dólares, y el beneficio operativo alcanzó los 259,9 millones de dólares. El flujo de caja operativo disminuyó a 178,6 millones de dólares, en parte debido a las distribuciones relacionadas con las compensaciones.

El Grupo de Apoyo a Vuelos (FSG), estrechamente vinculado al ciclo de la aviación civil y al aumento de la actividad de mantenimiento, sigue siendo el principal motor de crecimiento. El segmento registró un sólido crecimiento de los ingresos y mejoró la rentabilidad. Por el contrario, el Flight Support Group (FSG) aumentó las ventas, pero experimentó presión sobre los márgenes debido a una combinación de productos menos favorable, que incluye menores ventas relacionadas con el sector espacial y una combinación de defensa más débil. Esta compresión del margen probablemente moderó el entusiasmo de los inversores a pesar de que el BPA superó las expectativas.

Cifras clave de Heico:

Ingresos: 1.180 millones de dólares, +14% interanual

Beneficio neto: 190,2 millones de dólares (récord trimestral)

Beneficio por acción diluido: 1,35 dólares frente a los 1,29 dólares previstos

EBITDA : 312 millones de dólares, +14% interanual

Flujo de caja operativo: 178,6 millones de dólares

Flight Support Group (FSG)

Ingresos: 820 millones de dólares, +15% interanual

Crecimiento orgánico: ~12%

Beneficio operativo: 200,7 millones de dólares, +21% interanual

Margen operativo: 24,5%

Electronic Technologies Group (ETG)

Ingresos: 370,7 millones de dólares, +12% interanual

Crecimiento orgánico: ~6%

Beneficio operativo: 73,2 millones de dólares (ligero descenso)

Margen operativo: 19,8%

Balance general:

Deuda neta/EBITDA: 1,79x (mayor tras la adquisición)

La directiva enfatiza que el aumento del apalancamiento refleja la adquisición recientemente completada y se mantiene en un nivel adecuado. Sin embargo, los mercados suelen recompensar no solo el crecimiento, sino también la calidad y la sostenibilidad de los márgenes. Si bien FSG continúa destacando, la presión sobre los márgenes de ETG (incluida una disminución interanual de más del 4% en los beneficios del segmento) plantea dudas sobre la estabilidad de la rentabilidad a corto plazo. En los próximos trimestres, las cuestiones clave serán si ETG recupera una combinación más favorable, especialmente en espacio y defensa, y si FSG puede mantener márgenes elevados a medida que los volúmenes continúan creciendo. La directiva se mantiene optimista sobre el año fiscal 2026, señalando un impulso sostenido de las ventas, respaldado por la demanda orgánica y las adquisiciones, aunque no se proporcionó una guía cuantitativa específica.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas destacadas

J.M. Smucker sube casi un 5% tras publicar resultados fiscales del tercer trimestre mejores de lo esperado, con un BPA ajustado de 2,38 dólares e ingresos de 2.340 millones de dólares, frente al consenso de FactSet de 2,27 y 2.320 millones de dólares.

Lantheus Holdings baja casi un 5% tras emitir unas previsiones para el año completo inferiores a las esperadas, con un BPA de 5,00 a 5,25 dólares, frente al consenso de 5,51 dólares.

Array (ARRY) se desploma un 25% después de que su previsión de EBITDA ajustado para 2026 no cumpliera las expectativas.

C3.ai (AI) cae más de un 25% tras recortar la previsión de ingresos para el año completo por debajo del consenso.

Celsius Holdings (CELH) sube un 12% tras superar las estimaciones de ingresos y beneficios del cuarto trimestre.

Driven Brands (DRVN) cae un 3% tras la caída del 30% del miércoles, ya que Piper Sandler rebajó la calificación de la acción tras errores contables que requirieron reformulaciones y un informe trimestral retrasado.

GoodRx (GDRX) cae un 15% debido a las débiles perspectivas de ingresos y EBITDA para 2026.

IonQ (IONQ) sube un 13% tras superar las expectativas para el cuarto trimestre.

Mosaic (MOS) baja un 3% después de que JPMorgan rebajara la calificación del productor de fertilizantes debido a la preocupación por los costos.

Nubank (NU) cae un 5,1%, ya que el aumento de los costos y las provisiones contrarresta el crecimiento de los ingresos netos.

Nutanix (NTNX) sube un 15% después de que AMD anunciara una inversión de capital de 150 millones de dólares como parte de una nueva alianza.

Papa John's (PZZA) cae un 3,4% debido a unas ventas menores a las esperadas en un contexto de consumo complejo.

Perrigo (PRGO) pierde un 7,6% tras no cumplir las estimaciones de beneficios y márgenes y emitir unas previsiones decepcionantes para todo el año.

Trade Desk (TTD) cae un 16% debido a las débiles previsiones para el primer trimestre, lo que aumenta la preocupación por la competencia de Amazon y la disrupción impulsada por la IA.

Salesforce (CRM) sube un 2% tras ofrecer una previsión de crecimiento de las ventas moderada pero estabilizadora, lo que alivia los temores a la presión competitiva en la era de la IA.