Las acciones de Krispy Kreme se disparan más de un 30% en la apertura americana después de que la compañía haya reportado unas cifras que ha batido las expectativas de los analistas y mostrado avances en su nueva estrategia. Sin embargo, la compañía todavía tiene retos importantes.

Las cifras de Krispy Kreme que gustan a los inversores

Krispy Kreme reportó una caída de los ingresos en el cuarto trimestre del 2025 del 2,9%, pero se quedaron por encima de lo esperado pero informó de en el cuarto trimestre. Además, las cifras de beneficios fueron mucho mejor de lo que recogía el consenso de analistas y consiguió una mejora de los márgenes. Según su CEO, Josh Charlesworth, la mejora de la rentabilidad se debió a avances operativos, como la optimización de la producción, un aumento de la productividad y la externalización de la logística, medidas que permitieron reducir costes.

La clave de los resultados es que el proceso de reestructuración está funcionando. La compañía decidió priorizar la venta en sitios de gran tráfico con grandes socios minoristas como Walmart, Target y Costco, además de cerrar locales que no eran rentables (unos 1.400 en Estados Unidos). Esto mejora la imagen de marca, ya que tener locales vacíos perjudica a la imagen, a la vez que reduce costes y permite destinar recursos a áreas más productivas.

La tecnología también está jugando un papel relevante en la reestructuración. Aunque la inteligencia artificial todavía no tiene un impacto directo en la producción diaria, se utiliza en áreas internas como la planificación de la demanda y la gestión de rutas. Charlesworth subrayó que, por ahora, la mejora de la productividad se apoya más en la optimización de procesos y en asegurar que cada tienda cuente con el personal adecuado en el momento oportuno.

A esto se le suma el giro hacia el modelo de franquicia en parte de sus locales, sobre todo en los internacionales. De hecho, ha anunciado que este proceso se ejecutará en sus operaciones en Japón. Actualmente, el 75% de las ventas en todo el mundo proceden de locales propios de la compañía, mientras que el objetivo es que para final de año sea el 50%. De esta manera la expansión será menos capital-intensiva, lo que le permitirá mejorar el apalancamiento. Actualmente la ratio deuda neta/EBITDA está en 6,7 veces, pero la directiva pretende reducirla a 5,5 veces a final de año. Por último, señalar que Krispy Kreme prevé que las ventas totales del sistema crezcan entre un 2% y un 4% a tipo de cambio constante.

La visión es clara

Parece que la directiva tiene clara la dirección que debe tomar la compañía. Para adaptarse a las nuevas preferencias de los consumidores, la compañía ha lanzado formatos de menor tamaño, como donuts mini y prevé introducir una línea de mini donuts tipo pastel a lo largo de este año. Esto encaja con lo que demandan los pacientes de GLP-1, medicamento que reduce el apetito. Krispy Kreme sigue posicionando su marca como un producto asociado a ocasiones especiales. La mayoría de sus ventas se realizan para compartir, normalmente dos o tres veces al año, coincidiendo con festividades o eventos como San Valentín o Halloween. Los consumidores menores de 35 años generan más de la mitad del tráfico, y la empresa utiliza las redes sociales y su programa de fidelización para mantener su interés.

Aunque la empresa sigue teniendo retos importantes los inversores han visto el progreso como un gran punto de cambio.