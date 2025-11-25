Meta planea cambiarse a los chips de inteligencia artificial de Google

Las acciones de Nvidia (NVDA.US) bajan un 4% antes de la apertura del mercado debido a que Meta podría trasladar parte de su futura compra de chips de IA a Alphabet, considerando las TPU de Google para sus centros de datos a partir de 2027. Esto supondría un golpe a largo plazo para la demanda de Nvidia. La situación se suma al extenso debate sobre las altas valoraciones de las empresas tecnológicas, y a la posible "burbuja de IA", con Nvidia en el centro del foco. Meta también podría alquilar TPU de Google el próximo año, lo que indica un interés en diversificarse y dejar de lado las GPU de Nvidia antes de lo previsto.

La caída de las acciones de Nvidia demuestra la sensibilidad de los inversores ante cualquier signo de debilitamiento de su dominio o de la diversificación de clientes.

Las acciones de Alphabet suben un 4% en el premercado, impulsadas por las expectativas de que la adopción de TPU podría fortalecer el ecosistema de hardware de IA y nube de Google.

Las TPU de Google, codiseñadas con Broadcom, están ganando credibilidad. Las acciones de Broadcom también suben tras la noticia.

Los desarrolladores de infraestructura de IA buscan proveedores de chips diversificados, lo que reduce la dependencia de Nvidia debido a la escasez, los precios y las limitaciones de suministro.

Nvidia sigue siendo el líder indiscutible del mercado, pero el silicio personalizado de Google representa una creciente presión competitiva en el mercado de semiconductores de IA.

Meta es uno de los mayores inversores en IA del mundo, con una inversión de capital prevista de entre 70 y 72 mil millones de dólares este año, lo que hace que cualquier cambio de proveedor sea significativo para el panorama de los semiconductores Cotización de Nvidia Fuente : Plataforma de XTB Al observar el gráfico de acciones de Nvidia, podemos ver que las acciones aún se encuentran por debajo de la zona de resistencia de la EMA50, mientras que la estructura bajista de cabeza y hombros podría estar formándose. Una caída por debajo del nivel de 160 dólares indicaría mayor tensión para las acciones de Nvidia. Wall Street estima que la transición de Meta Platform de Nvidia a Google podría eliminar pedidos de Nvidia por valor de hasta 180.000 millones de dólares a largo plazo.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.