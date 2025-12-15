iRobot se declara en bancarrota y sus acciones se desploman

iRobot, conocida por fabricar las populares aspiradoras Roomba, no ha podido sostener su actividad de forma independiente y ha optado por iniciar, junto con varias de sus filiales, un proceso voluntario de bancarrota. La compañía se ha acogido al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, que le permitirá reestructurar su deuda bajo protección judicial.

iRobot se despide de Wall Street

El fabricante ha alcanzado un acuerdo de reestructuración con la empresa china Shenzhen Picea Robotics y su filial Santrum Hong Kong, que contempla la adquisición del 100% del capital de iRobot. Tras la operación, las acciones de iRobot dejarán de negociarse en el Nasdaq 100.

iRobot, que arrastra una deuda cercana a los 190 millones de dólares, continuará funcionando con normalidad mientras dure el proceso concursal. La compañía confía en culminar la reorganización antes de febrero de 2026, y considera que este acuerdo es “un paso esencial” para estabilizar su situación financiera y sentar las bases de un crecimiento futuro. Los problemas económicos de la empresa se habían intensificado en los últimos años.

De acuerdo con los términos pactados, Picea, principal acreedor y socio de fabricación de iRobot, pasará a ser la propietaria total de la compañía. El objetivo es reducir la carga de deuda, reforzar la estructura de capital y favorecer la innovación en el desarrollo de robots y dispositivos inteligentes para el hogar. Una vez cerrada la operación, iRobot dejará de cotizar en el Nasdaq Stock Market y se convertirá en una empresa privada controlada por Picea. Según la documentación presentada ante el Tribunal del Distrito de Delaware, los accionistas actuales no recibirán participación alguna en la nueva estructura societaria, lo que implicará la pérdida total de su inversión.

Fundada en 1990 y debutante en bolsa en 2005, iRobot ya había advertido el pasado marzo sobre las “dudas sustanciales” en torno a su continuidad, debido a la presión competitiva, las condiciones económicas adversas y el impacto de los aranceles. Los nuevos impuestos estadounidenses —en especial un gravamen del 46% sobre importaciones desde Vietnam, donde produce buena parte de sus aspiradoras— dispararon sus costes en aproximadamente 23 millones de dólares en 2025, complicando además su planificación financiera.

La bancarrota llega tras el fracaso del intento de compra por parte de Amazon, que en enero de 2024 canceló la adquisición al prever que no obtendría la aprobación de los reguladores europeos. Meses después, iRobot emprendió un severo plan de ajuste que redujo su plantilla en más del 50% con el fin de reforzar sus cuentas.Tras esta noticia, las acciones de iRobot se están desplomando un 72% en la apertura bursátil.