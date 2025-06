Meta Platforms, el gigante tecnológico liderado por Mark Zuckerberg, recientemente ha dado un paso estratégico en el panorama de la inteligencia artificial. Meta está negociando una inversión multimillonaria, potencialmente superior a los 10.000 millones de dólares, en Scale AI, una startup especializada en servicios de etiquetado y enriquecimiento de datos para modelos de IA que se ha consolidado como un pilar esencial en el entrenamiento de sistemas de IA, trabajando con clientes de la talla de Microsoft, OpenAI o el propio Meta. Esta maniobra no sólo representaría la mayor inversión externa de Meta en inteligencia artificial hasta la fecha, sino también un cambio de estrategia: dejar atrás un enfoque casi exclusivo en la I+D interna para impulsarse a través de colaboraciones con actores clave del sector. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Qué hay detrás de la inversión de Meta en Scale AI? Meta ha hecho de la inteligencia artificial su máxima prioridad este año, destinando hasta 65.000 millones de dólares a proyectos relacionados con esta tecnología durante 2025. Aunque la compañía, históricamente, se ha apoyado en el desarrollo interno, con esta posible inversión en Scale AI podría dar un giro hacia colaboraciones externas, con las que podría impulsar el desarrollo de sus propias soluciones. Desde su fundación en 2016 por Alexandr Wang, Scale AI se ha convertido en un actor central para grandes compañías de IA como Microsoft, OpenAI e incluso Meta. En términos de resultados, la compañía ha destacado por un crecimiento considerable de sus ingresos, alcanzando los 870 millones de dólares en 2024 y una estimaciones de hasta los 2.000 millones de ingresos para este periodo. Este rendimiento la llevó a ser valorada en casi 14.000 millones de dólares en su última ronda de financiación en 2024, con una posible valoración de hasta los 25.000 millones de dólares en una oferta pública indirecta. La inyección de 10.000 millones de dólares por parte de Meta se convertiría en una de las inversiones privadas más elevadas de la historia, pero ¿por qué este interés? No es noticia que Meta trata de consolidar su modelo Llama como un estándar global, mediante su integración en todas sus plataformas, tanto Facebook, Instagram y Whatsapp. Estas aplicaciones gozan de un flujo de mil millones de usuarios activos al mes, lo que supone una cantidad de datos y usuarios inmensos para la compañía. Además, en otros planos, Meta también ha colaborado en proyectos de defensa con Defense Llama, colaborando con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Para Meta, esta operación no solo implicaría una asociación financiera, sino una apuesta estratégica y de posicionamiento en el sector de la inteligencia artificial. Como bien se sabe, los datos mal depurados y analizados no aportan valor a las compañías. Por eso, empresas como Scale AI, capaces de etiquetar y organizar datos complejos con el fin de transformarlos en información útil para las empresas suponen un punto de inflexión en el crecimiento de la industria de la inteligencia artificial y la tecnología en general. Esta apuesta podría acelerar notablemente el desarrollo de sus modelos internos y fortalecer su ventaja competitiva frente a rivales como Microsoft/OpenAI, Amazon/Anthropic y Alphabet. ¿Cómo podría impactar esta inversión en las acciones de Meta? A pesar de suponer un gasto considerable para la compañía, la apuesta de Meta por el desarrollo y crecimiento de su segmento de Inteligencia artificial puede tener un efecto positivo sobre sus acciones. Actualmente, las acciones de Meta cotizan a un valor 697,5 dólares por acción. Al cierre más reciente, las acciones de Meta (META.US) cotizan en torno a los 697,46 dólares, mostrando una clara tendencia alcista. Esta dirección está respaldada por varios indicadores clave. En relación con las medias móviles, el precio actual se encuentra por encima de las tres principales medias móviles (EMA 14, 28 y 200), lo que refuerza la estructura técnica positiva. Destaca especialmente que el cruce de la EMA de corto plazo sobre las de largo plazo se produjo con fuerza, lo que refuerza la continuación de la tendencia. Esta tendencia está respaldada por un ADX que marca un valor por encima de 30 y sus valores positivos por encima de los negativos. Si las acciones de Meta continúan con la tendencia, se puede esperar que alcancen el próximo nivel de resistencia relevante, que se encuentra en los 715,15 dólares y que actúa como objetivo de corto plazo. Una ruptura de este nivel podría dar paso a una extensión del movimiento hacia nuevas zonas cercanas al máximo anual, alcanzado el pasado mes de febrero y situado en los 740 dólares por acción. En la jornada de hoy, las acciones de Meta cotizan en positivo, con una leve subida del 0,41%.



