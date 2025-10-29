Micron se dispara por el auge de HBM

Micron Technology y su competidor SK Hynix están actualmente en el punto de mira de los inversores debido a la fuerte tendencia alcista del mercado de memorias de semiconductores, en particular en el segmento de memoria de alto ancho de banda (HBM). SK Hynix ha informado que las ventas totales de chips de memoria para 2026 ya están agotadas, y las previsiones apuntan a un superciclo, un periodo prolongado de demanda excepcionalmente alta impulsada por el rápido desarrollo de la infraestructura de inteligencia artificial y los centros de datos.

Buenas perspectivas para Micron

Las previsiones a largo plazo para el mercado de HBM son muy prometedoras. SK Hynix estima una tasa de crecimiento anual compuesto del 30% hasta 2030, lo que podría traducirse en un valor de mercado de hasta 150.000 millones de dólares, superando con creces las proyecciones anteriores de Micron. La compañía es uno de los tres principales productores de HBM a nivel mundial, y sus chips HBM3e ya se utilizan en soluciones gráficas de importantes empresas, como Nvidia.

El entorno de mercado actual favorece a los productores de memoria de alto ancho de banda, ya que el crecimiento de la IA, el Big Data y las aplicaciones avanzadas incrementa significativamente la demanda. La oferta limitada y las elevadas barreras de entrada benefician a los líderes del mercado, permitiéndoles aumentar su cuota de mercado y mantener una ventaja competitiva. Desde principios de año, las acciones de Micron han subido significativamente más que el S&P 500, lo que subraya aún más el optimismo de los inversores sobre las perspectivas de la compañía.

Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta los riesgos relacionados con el mantenimiento del liderazgo tecnológico, la presión competitiva y las políticas económicas globales, incluidas las relaciones con China y las regulaciones de exportación.

Micron se enfrenta a una importante oportunidad de crecimiento gracias al auge de la IA y a la demanda récord de memoria HBM avanzada, lo que asienta una base sólida para un mayor crecimiento en los resultados financieros de la empresa y en su valor bursátil. En la jornada de hoy, las acciones de Micron suben más de un 2%, mientras que en el acumulado del año se revalorizan más de un 160%.