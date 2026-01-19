El mercado de la memoria está entrando en una nueva era. No se trata de otro ciclo de altibajos como el de años anteriores. Se trata de algo más grande. Un cambio estructural que está sacudiendo todo el sector de los semiconductores y estableciendo nuevas reglas del juego.

Micron, uno de los gigantes de la DRAM, habla abiertamente de una escasez de memoria sin precedentes que se extenderá mucho más allá de 2026. El problema no reside en los ordenadores personales ni en los smartphones. El origen de la disrupción son los centros de datos y la infraestructura de IA. En este ámbito, HBM y los chips DRAM avanzados valen su peso en oro, y la demanda crece exponencialmente con cada nueva generación de modelos de IA.

Micron busca afianzar su posición dentro del mercado

La producción de memoria para IA está absorbiendo una parte enorme de la capacidad de fabricación global. El resto del mercado, desde PC hasta smartphones, queda en la sombra y debe competir por lo que queda. No se trata de una disrupción temporal. Se trata de una brecha estructural de suministro duradera que podría crecer a una escala sin precedentes.

La decisión de Micron de adquirir la fábrica de PSMC en Taiwán por 1.800 millones de dólares envía una señal clara. La compañía no está construyendo una nueva fábrica desde cero, lo que llevaría años. Está adquiriendo infraestructura ya preparada y consolidando su posición en el centro de la producción global de memoria. Los efectos solo serán visibles en el segundo semestre de 2027, lo que significa que la presión de la oferta persistirá durante varios trimestres más.

El mercado ya está considerando esto. Los fabricantes de hardware están asegurando entregas de memoria para 2026 y 2027. Los precios de DRAM y HBM siguen bajo presión al alza, y el poder de negociación está claramente inclinado a favor de los productores de memoria. La IA no es un pico de demanda puntual. Cada nueva generación de modelos aumenta la demanda a un ritmo superior al que la capacidad de producción puede soportar.

Para los inversores, esto significa una cosa. Los márgenes de los productores de memoria podrían mantenerse altos durante muchos años, y la narrativa tradicional de la ciclicidad del mercado ya no se aplica. No se trata de un auge típico. Se trata de un nuevo régimen de mercado en el que la memoria se convierte en un recurso estratégico.

Para el mercado de semiconductores, 2026 y los años siguientes serán completamente diferentes a todo lo que hemos visto hasta ahora.