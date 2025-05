Microsoft supera las expectativas en el tercer trimestre de 2025 gracias al impulso del negocio en la nube y la inteligencia artificial.

Microsoft ha presentado sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre del año fiscal 2025, superando ampliamente las previsiones de los analistas y reafirmando la sólida posición de la compañía en los sectores de computación en la nube e inteligencia artificial. Las acciones del gigante tecnológico llegaron a subir hasta un 7 % en operaciones posteriores al cierre del mercado. Principales cifras del informe: Ingresos : 70.100 millones de dólares (un alza del 13 % interanual, frente a los 68.400 millones esperados)

Beneficio neto : 25.800 millones de dólares (un alza del 18 % interanual)

Beneficio por acción (BPA) : 3,46 dólares (frente a los 3,21 dólares esperados)

Ingresos por servicios en la nube : 42.400 millones de dólares (un alza del 20 % interanual)

Ingresos de Intelligent Cloud : 26.800 millones de dólares (un alza del 21 % interanual)

Ingresos por Productividad y Procesos Empresariales : 29.900 millones de dólares (un alza del 10 % interanual)

Ingresos por More Personal Computing : 13.400 millones de dólares (un alza del 6 % interanual)

Crecimiento de Azure y otros servicios en la nube (a tipo de cambio constante) : +33 % (frente al +31 % esperado)

Contribución de la IA al crecimiento de Azure: 16 puntos porcentuales (frente a los 15,6 esperados) Principales impulsores del crecimiento: Nube e IA : El segmento de computación en la nube sigue siendo el principal motor de crecimiento de Microsoft. Los ingresos por servicios en la nube alcanzaron los 42.400 millones de dólares, impulsados por una mayor adopción de soluciones de inteligencia artificial por parte de clientes corporativos.

Productividad y negocios : Los ingresos procedentes de productos como Office 365, Dynamics y LinkedIn también experimentaron crecimiento, lo que evidencia una diversificación sólida de las fuentes de ingresos.

Computación personal: Este segmento, que incluye Windows, Xbox y publicidad en búsquedas, registró un crecimiento moderado, con una recuperación destacada en publicidad y en ingresos por contenido y servicios de Xbox. Comentarios de la dirección: Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, destacó que “la Nube de Microsoft y la IA están impulsando a organizaciones de todos los sectores a mejorar su productividad, reducir costes y acelerar su crecimiento. Seguimos comprometidos con ampliar los límites de lo posible mediante la IA, aportando innovación en toda nuestra plataforma —desde la infraestructura hasta las aplicaciones— para ofrecer un valor diferenciado a nuestros clientes”. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Amy Hood, directora financiera, subrayó la fuerte demanda por las ofertas en la nube de la empresa y su eficiencia operativa, factores que se tradujeron en un sólido crecimiento del beneficio operativo y de los márgenes. Reacción del mercado: Las operaciones posteriores al cierre reflejaron un alza del 7 % en el precio de las acciones de Microsoft. Si la acción abre en torno a los 420 dólares, marcaría su nivel más alto desde el 31 de enero. Fuente: xStation 5

