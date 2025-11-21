Miedo en los mercados: El Ibex 35 se desploma

- El miedo domina a los inversores
- El Ibex 35 se desploma
- El miedo domina a los inversores
- El Ibex 35 se desploma
El Ibex 35 ha abierto la sesión con caídas del 1,4% y es uno de los índices que más cae en una venta masiva de valores europeos. Ayer la sesión americana cerró finalmente en rojo a pesar de abrir con fuertes subidas, por lo que el miedo es latente en los mercados financieros y finalmente los inversores no han comprado el relato de Nvidia y la IA. De hecho, la sesión en Asia ha sido mala y esto se está transmitiendo al resto de mercados.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Puig son las que lideran al Ibex 35 en la reducida lista de subidas, con subidas de menos del 0,5%. En cualquier caso, no hay grandes noticias a destacar en la parte alta de la tabla. En el caso de Aena, la CNMC permitirá subir las tarifas aeroportuarias en el 2026, algo de lo que todavía había ciertas dudas.
Empresas que más bajan del Ibex 35
La parte baja está repleta de caídas importantes. La que más cae del Ibex 35 es Repsol, que estaría estudiando licitar unas exploraciones de petróleo en Libia. Además, los precios del crudo continúan cayendo y el Brent ha caído por debajo de los 62$. Estas caídas pueden causar que algunos operadores empiecen a tener dificultades para ser rentables, aunque los más eficientes se podrían beneficiar a largo plazo. Solaria también se desploma, pero en este caso ya sabemos que la compañía experimenta una alta volatilidad y es uno de los valores más especulativos del Ibex 35. Indra también está descendiendo debido a que parece que hay avances en la paz en Ucrania, aunque todavía es pronto para catalogar el plan de Trump como bueno. Lo más destacable es que aunque los miedos del mercado han surgido del sector de la IA, se están propagando por todos los índices aunque no tengan relación, lo que refleja el vértigo de muchos inversores por las subidas acumuladas de algunos sectores.
Fuente: Plataforma de XTB
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
¿MicroStrategy en problemas? Las acciones caen un 67% desde los máximos
El Ibex 35 termina en rojo la semana
Acción de la Semana - NVIDIA (21.11.2025)
El S&P 500 recupera terreno
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.