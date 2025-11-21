Miedo en los mercados: El Ibex 35 se desploma

El Ibex 35 ha abierto la sesión con caídas del 1,4% y es uno de los índices que más cae en una venta masiva de valores europeos. Ayer la sesión americana cerró finalmente en rojo a pesar de abrir con fuertes subidas, por lo que el miedo es latente en los mercados financieros y finalmente los inversores no han comprado el relato de Nvidia y la IA. De hecho, la sesión en Asia ha sido mala y esto se está transmitiendo al resto de mercados.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Puig son las que lideran al Ibex 35 en la reducida lista de subidas, con subidas de menos del 0,5%. En cualquier caso, no hay grandes noticias a destacar en la parte alta de la tabla. En el caso de Aena, la CNMC permitirá subir las tarifas aeroportuarias en el 2026, algo de lo que todavía había ciertas dudas.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja está repleta de caídas importantes. La que más cae del Ibex 35 es Repsol, que estaría estudiando licitar unas exploraciones de petróleo en Libia. Además, los precios del crudo continúan cayendo y el Brent ha caído por debajo de los 62$. Estas caídas pueden causar que algunos operadores empiecen a tener dificultades para ser rentables, aunque los más eficientes se podrían beneficiar a largo plazo. Solaria también se desploma, pero en este caso ya sabemos que la compañía experimenta una alta volatilidad y es uno de los valores más especulativos del Ibex 35. Indra también está descendiendo debido a que parece que hay avances en la paz en Ucrania, aunque todavía es pronto para catalogar el plan de Trump como bueno. Lo más destacable es que aunque los miedos del mercado han surgido del sector de la IA, se están propagando por todos los índices aunque no tengan relación, lo que refleja el vértigo de muchos inversores por las subidas acumuladas de algunos sectores.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES.