Moonshot AI, la startup pekinesa detrás del asistente Kimi K3, vive esta semana el momento más intenso de sus tres años de vida. En cuestión de días ha pasado de presentar el modelo abierto más grande jamás lanzado a verse obligada a cerrar el grifo de nuevas altas por exceso de demanda, mientras negocia en paralelo una salida a bolsa en Hong Kong que podría convertirse en una de las mayores colocaciones tecnológicas chinas de la historia.

Kimi K3: el modelo de Moonshot AI que puso a temblar a los gigantes americanos

El pasado 16 y 17 de julio, Moonshot presentó Kimi K3, un modelo con 2,8 billones de parámetros totales bajo una arquitectura de mezcla de expertos (MoE) que activa solo 16 de sus 896 expertos por consulta, con una ventana de contexto de hasta un millón de tokens y comprensión nativa de texto, imagen y vídeo. Con ello supera en tamaño a rivales chinos como DeepSeek V4 Pro (1,6 billones) o la familia GLM-5 de Zhipu AI (744.000 millones), y se convierte en el primer modelo abierto en acercarse a la barrera de los tres billones de parámetros.

La propia Moonshot reconoce que, en rendimiento medio, Kimi K3 todavía queda por detrás de los dos modelos propietarios más potentes del mercado, Claude Fable 5 de Anthropic y GPT-5.6 Sol de OpenAI, pero asegura haber superado de forma consistente al resto de sistemas evaluados, incluido Claude Opus 4.8

Donde el modelo chino sí manda es en programación web: lidera la Frontend Code Arena con 1.679 puntos de Elo, por delante de Claude Fable 5, según los rankings independientes de Arena.ai. En el índice de inteligencia de Artificial Analysis, K3 anota 57 puntos, frente a los 60 de Fable 5, los 59 de GPT-5.6 Sol y los 56 de Opus 4.8, es decir, se cuela entre los cuatro mejores modelos del mundo con una diferencia mínima respecto al liderato.

El otro golpe de efecto es el precio: Moonshot cobra 3 dólares por millón de tokens de entrada y 15 por millón de salida (con un descuento del 90% para tokens de entrada en caché, hasta 0,30 dólares), situándose por debajo del coste medio por tarea de GPT-5.6 Sol y prácticamente a la mitad del de Claude Opus 4.8. Moonshot ha anunciado que liberará los pesos completos del modelo el 27 de julio, lo que permitirá a desarrolladores de todo el mundo descargarlo, modificarlo y ejecutarlo en sus propios servidores, aunque recomienda infraestructuras con al menos 64 aceleradores para desplegarlo de forma eficiente.

El anuncio no pasó desapercibido para los competidores domésticos. Las acciones de Zhipu AI y MiniMax se desplomaron un 28,4% y un 15,6% respectivamente en su cotización en Hong Kong el día del lanzamiento, y Z.ai, que había presentado su propio modelo en junio, cayó también un 28,4%. Incluso en Washington ha generado inquietud, con el ex asesor de la Casa Blanca en IA, David Sacks, calificando el lanzamiento como “preocupante”.

Moonshot pausa las nuevas suscripciones de Kimi K3

La contrapartida de tanto entusiasmo llegó apenas 72 horas después del lanzamiento. Este mismo lunes, 20 de julio, Moonshot AI confirmó que ha suspendido temporalmente las nuevas suscripciones de pago para consumidores (C-end) porque la demanda desatada por Kimi K3 ha llevado su infraestructura de cómputo al límite.

Según la propia compañía, el volumen de peticiones de usuarios en las 48 horas posteriores al lanzamiento superó ampliamente sus previsiones, acercando sus clústeres de GPU a su capacidad máxima. “Kimi K3 ha recibido mucho más cariño del que esperábamos, y nuestras GPU lo están sintiendo”, reconoció Moonshot en un mensaje publicado en X.

La empresa ha asegurado que los suscriptores actuales no se verán afectados, ya que toda la capacidad disponible se destinará a mantener su servicio, y que irá reabriendo plazas de suscripción por lotes a medida que incorpore nueva capacidad, sin dar todavía un calendario concreto. Además, ha anunciado que dividirá su producto de membresía en dos planes diferenciados: Kimi Membership, para el uso general en web, app y Kimi Work, y Kimi Code Membership, específico para flujos de trabajo de programación, con el objetivo de ajustar mejor los recursos de cómputo a cada tipo de demanda.

Rumbo a Hong Kong: la salida a bolsa de Moonshot se acelera

El otro gran frente abierto de Moonshot es su futuro en los mercados. Según ha informado Bloomberg, la compañía ha comunicado a sus inversores que prepara una salida a bolsa en Hong Kong en un plazo de hasta seis meses, y ha distribuido entre sus accionistas una resolución para respaldar formalmente la operación. En paralelo, la startup está cerrando una ronda de financiación de hasta 2.000 millones de dólares que podría valorarla en más de 30.000 millones, muy por encima de los 4.300 millones que alcanzó en enero de 2026 tras su Serie C.

El impulso de negocio respalda esa ambición: los ingresos recurrentes anuales de Moonshot pasaron de 200 millones de dólares en abril a 300 millones en junio de 2026, un crecimiento que la compañía atribuye en gran parte al tirón de las suscripciones de Kimi. Para preparar el terreno regulatorio, Moonshot está desmontando su actual estructura extraterritorial (VIE), un requisito previo para poder cotizar en Hong Kong bajo las reglas revisadas de la CSRC china, y ya ha contratado a Goldman Sachs y a China International Capital Corp (CICC) como asesores financieros de la operación, aunque el calendario definitivo sigue siendo incierto.

De confirmarse en ese horizonte de seis meses, la colocación sería una de las mayores salidas a bolsa de una empresa china de inteligencia artificial hasta la fecha, y convertiría a Moonshot en la primera gran “referencia de mercado” para valorar en bolsa a los laboratorios de IA chinos, por delante de rivales como Zhipu o MiniMax.

Moonshot AI va a dar mucho de lo que hablar

Fundada en 2023 por Yang Zhilin y respaldada por gigantes como Alibaba y Tencent, Moonshot AI ejemplifica una tendencia que va a marcar la segunda mitad de 2026: modelos de código abierto chinos que se acercan a la frontera tecnológica estadounidense a una fracción del coste, con capacidad de desestabilizar tanto la narrativa de superioridad de OpenAI y Anthropic como el propio mercado bursátil asiático, donde ya se ha dejado sentir en forma de caídas bruscas para sus competidores directos. La combinación de una demanda que desborda su propia infraestructura y una ventana de salida a bolsa que se abre justo cuando su modelo estrella copa titulares convierte a Moonshot en uno de los nombres a vigilar de cara a lo que queda de año.