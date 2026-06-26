OpenAI podría retrasar su salida a bolsa hasta 2027

Apenas unas semanas después de haber presentado de forma confidencial su solicitud inicial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), OpenAI parece haber decidido pisar el freno. La firma liderada por Sam Altman está evaluando seriamente posponer su esperado debut bursátil hasta el año 2027, una decisión que ha sembrado dudas inmediatas sobre el apetito de los inversores por los valores de inteligencia artificial de alto vuelo y ha provocado temblores en las tecnológicas de todo el mundo, con especial foco en Asia.

Divisiones internas y el "efecto SpaceX": ¿qué pesa sobre OpenAI?

El cambio de rumbo de OpenAI responde a una creciente deliberación dentro de la cúpula de la startup. Mientras que el CEO, Sam Altman, se había mostrado originalmente partidario de un calendario más ágil, el director financiero de la compañía y sus asesores legales están presionando para postergar la OPV. Los motivos principales detrás de esta prudencia son el enorme ritmo de quema de efectivo requerido para desarrollar la infraestructura de la inteligencia artificial en forma de centros de datos y el firme deseo de asegurar una valoración masiva que se acerque al billón de dólares, un hito que requiere más tiempo de maduración y estabilidad en sus ingresos.

A esto se suma el temor generado por la reciente volatilidad en los mercados privados y cotizados. Los directivos de OpenAI han observado con atención el precedente de SpaceX, cuyo comportamiento asustó a los gigantes tecnológicos debido a una alta volatilidad, a pesar de que las primeras sesiones fueron muy positivas. Este escenario ha convencido a los directivos de qué continuar operando temporalmente como una empresa privada les otorgará la flexibilidad regulatoria necesaria para perfeccionar su tecnología de inteligencia artificial general sin la asfixiante presión de los reportes trimestrales, que supone un gran escrutinio por parte de los inversores y en ocasiones condicionan la toma de decisiones de las compañías para salir bien en la “foto” trimestral.

De hecho, tendremos que ver como reaccionan los mercados después de la primera presentación de resultados de SpaceX.

Incertidumbre en las tecnológicas

Puede que haya correlación o no, pero las tecnológicas vuelven a caer esta mañana en Europa, con grandes firmas de semiconductores como ASM, ASML e Infineoncotizando en negativo. Sin embargo, el impacto más severo se ha sentido en Asia, donde las acciones del gigante de inversiones SoftBank (que posee alrededor del 13% de OpenAI) se desplomaron un 12% ante el temor de que su multimillonaria exposición en la creadora de ChatGPT tarde más de lo previsto en salir a bolsa y por tanto en ser una inversión líquida. Por ahora, OpenAI parece dispuesta a capear el temporal y a retrasar el reloj para asegurarse de debutar exclusivamente bajo sus propios términos.