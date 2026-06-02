Con la salida a bolsa de SpaceX ya sobre la mesa, la pregunta que recorría el mercado era evidente: ¿quién será la próxima gran empresa de IA en debutar en Wall Street? ¿OpenAI o Anthropic?

Hoy parece que ya tenemos respuesta. En las últimas horas se ha anunciado que Anthropic ha presentado la documentación requerida para salir a bolsa, adelantándose a su rival directo.

El movimiento no sorprende. Con SpaceX valorada entre 1,5 y 2 billones de dólares, y con Anthropic apuntando a una capitalización superior al billón, la parte alta del mercado estadounidense quedaría dominada por compañías expuestas a la inteligencia artificial y a los semiconductores.

La concentración sectorial continúa aumentando y ya alcanza niveles comparables a los de anteriores burbujas tecnológicas, algo que empieza a encender las alarmas entre algunos inversores. ¿Cuándo presentará OpenAI sus documentos?

Anthropic supera por primera vez a OpenAI en valoración

Anthropic, la creadora de Claude, ha recaudado 65.000 millones de dólares en su última ronda, alcanzando una valoración de 965.000 millones con la que supera por primera vez a OpenAI.

El salto se explica por su rápido avance en ciberseguridad, codificación y automatización empresarial, áreas que han atraído a nuevos clientes corporativos y reforzado su narrativa de crecimiento explosivo.

Mientras tanto, OpenAI revisa su estrategia de precios y expansión. Su CFO, Sarah Friar, anticipó una “pared vertical de demanda”, reflejando la presión por sostener el ritmo de crecimiento en un mercado cada vez más competitivo.

La salida a bolsa, un nuevo campo de batalla para Anthropic y OpenAI

Aunque OpenAI hacer ver en que no hay una carrera, la realidad es que tanto Anthropic como OpenAI llevan un año compitiendo lanzamiento tras lanzamiento: modelos para finanzas, salud, programación, análisis de datos y automatización corporativa.

La IPO se ha convertido en el siguiente escenario donde se juega la narrativa de liderazgo. Salir a bolsa es uno de los pasos más importantes para una multinacional. Para Anthropic, hacerlo antes que OpenAI sería un golpe simbólico y estratégico: el mercado podría interpretarlo como una señal de liderazgo tecnológico y financiero.

Además, las compañías buscan liquidez en un momento en el que el gasto en computación y la inversión en infraestructura están en niveles históricos. Escalar requiere capital, y mucho.

El resultado de esta primera IPO marcará la dinámica de las siguientes: si Anthropic debuta con éxito, OpenAI podría beneficiarse de un efecto arrastre; si fracasa, la segunda podría enfrentarse a un mercado más frío y exigente.

La concentración tecnológica del S&P 500 vuelve a niveles de burbuja

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Y es que si se abre la veda de salidas a bolsa de compañías multimillonarias como Anthropic, OpenAl o la propia SpaceX, la concentración del S&P 500 seguirá aumentando.

Actualmente, el sector tecnológico ya representa el 38% del S&P 500 (según la distribución del iShares Core S&P 500 ETF), un nivel que se acerca, e incluso supera, los picos de la burbuja puntocom, que rondaron el 30–35%.

Con SpaceX, Anthropic y OpenAI entrando en escena, este porcentaje seguirá subiendo, tensionando aún más la diversificación del índice y aumentando el riesgo sistémico.

Un debut que puede redefinir el sector

La salida a bolsa de Anthropic no es solo un evento financiero: es un termómetro del apetito del mercado por la inteligencia artificial y una señal de cómo se redistribuye el poder en la industria.

Si sus previsiones se cumplen, la compañía podría llegar a Wall Street con un crecimiento sin precedentes y una valoración que la situaría entre los gigantes tecnológicos globales. El tablero está listo; Anthropic ha movido ficha. Ahora todas las miradas apuntan a OpenAI.