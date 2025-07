Musalem, de la Fed: los efectos completos de los recortes de tasas podrían manifestarse hacia fin de año🔴👀

Hoy, el capital en el mercado bursátil está rotando desde acciones tecnológicas hacia otros sectores. El Nasdaq 100 registra una caída del 0,32 %, mientras que el S&P 500 muestra un alza del 0,16 %, y el índice de pequeñas capitalizaciones Russell 2000 sube más del 0,50 %. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Comentarios de línea dura por parte de Musalem El funcionario de la Reserva Federal, Musalem, señaló que, si bien las tendencias recientes de inflación son moderadamente positivas, las proyecciones indican que la inflación podría aumentar debido a los nuevos aranceles. Subrayó que las presiones sobre los precios siguen representando un riesgo y que el impacto total de los aranceles podría no ser visible hasta finales de este año o comienzos del próximo. A pesar de estos riesgos, la economía en general se mantiene sólida: el mercado laboral sigue siendo estrecho, aunque la contratación se ha desacelerado y la oferta de mano de obra podría reducirse debido a tendencias migratorias. Musalem destacó la importancia de anclar las expectativas de inflación a largo plazo y afirmó que no hay una necesidad urgente de recortar las tasas, señalando que la política monetaria actual no parece excesivamente restrictiva. Trump vuelve a presionar a Powell En contraste con los funcionarios de la Fed, el presidente Donald Trump volvió a instar a la Reserva Federal a recortar las tasas de interés con rapidez. Trump hizo referencia a los máximos históricos en los índices tecnológicos y en las criptomonedas, citando en particular el repunte del 47 % de Nvidia desde el anuncio de aranceles como prueba del fuerte impulso del mercado.

