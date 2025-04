📈Nasdaq sube 1.8%

馃椊Mejoran los 谩nimos en Wall Street tras el repunte burs谩til impulsado por la temporada de beneficios. Los futuros de los 铆ndices de Wall Street rebotan hoy tras las ca铆das de ayer, con el Nasdaq 100 liderando las alzas, subiendo casi un 1,8 %, impulsado principalmente por las grandes tecnol贸gicas estadounidenses. Amazon, Apple y Meta destacan entre los valores con mejor rendimiento. El avance tambi茅n se ve respaldado por s贸lidos resultados de empresas del sector tecnol贸gico y de entretenimiento, con Netflix subiendo casi un 8 % y alcanzando nuevos m谩ximos hist贸ricos. Las acciones de Tesla avanzan cerca de un 4 % ante la expectativa de sus resultados tras la sesi贸n estadounidense.

La d茅bil lectura del 铆ndice de la Fed de Richmond no ha desalentado a los inversores, y la revisi贸n a la baja del FMI sobre el PIB de EE.鈥疷U. para este a帽o (del 2,8 % al 1,7 % interanual) se ha considerado m谩s moderada de lo previsto. Varios bancos se帽alaron que Trump probablemente no destituir谩 a Jerome Powell, ya que esto desestabilizar铆a el sistema financiero estadounidense, algo de lo que el presidente est谩 al tanto.

Las alzas se ven apoyadas principalmente por el avance en las negociaciones comerciales comunicadas por la Casa Blanca. Seg煤n la secretaria de prensa Leavitt, el equipo especial de comercio internacional se reuni贸 esta semana con representantes de 34 pa铆ses, indicando acuerdos casi finalizados con Jap贸n e India. Mientras tanto, la secretaria del Tesoro Bessent expres贸 confianza en que a煤n es posible un acuerdo con China. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los resultados de empresas como 3M y GE Aerospace, publicados hoy, superaron las expectativas y contribuyeron a mejorar el 谩nimo en el mercado burs谩til estadounidense. Sin embargo, el sector de defensa se posiciona como el gran perdedor del d铆a. Las acciones de Raytheon Technologies caen m谩s de un 10 %, mientras que los t铆tulos de Lockheed Martin y Northrop Grumman tambi茅n registran fuertes ca铆das. Las principales compa帽铆as del sector decepcionaron a los inversores, y aunque reportaron ingresos y beneficios por encima de las previsiones, no lograron cumplir con las expectativas del mercado.

Fuente: xStation5. 聽 Nasdaq 100 registr贸 brevemente una tendencia positiva en comparaci贸n con la ca铆da de ayer. Fuente: xStation5

