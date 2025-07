Las acciones de Neinor Homes (HOME.ES) subieron con fuerza tras conocerse el lanzamiento de la OPA sobre Aedas Homes, otra de las grandes promotoras en Espa√Īa. En este caso, Neinor se convertir√° en una de las promotoras m√°s potentes de nuestro pa√≠s. ¬ŅQu√© esperar de Neinor Homes? ¬† ¬† Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m√≥vil Descarga la app m√≥vil Neinor Homes apuesta con todo Con la adquisici√≥n de Aedas, Neinor Homes se posiciona como la promotora cotizada m√°s grande de Espa√Īa, con m√°s de 43.000 viviendas en banco de suelo posicionada en las mejoras zonas de Espa√Īa. En concreto, casi la mitad del banco de suelo se ubica en la Comunidad de Madrid y sureste de Andaluc√≠a. En cualquier caso, su portfolio se concentra en las zonas donde se est√° incrementando la demanda de vivienda. A nivel nacional, se ha generado un d√©ficit de alrededor de un mill√≥n de viviendas en los √ļltimos 10 a√Īos, con alrededor de 450.000 viviendas de d√©ficit creadas desde 2022, cuando el incremento de poblaci√≥n en nuestro pa√≠s se aceler√≥. Este problema sigue vigente y aunque se esperan 1,57 millones de hogares nuevos hasta 2029, tan solo se construir√°n alrededor de 742 viviendas. Esto tan solo mirando la nueva demanda que se generar√°, habr√° dos familias compitiendo por una vivienda y casi 3 si sumamos el d√©ficit actual. Esto provocar√° que los precios sigan subiendo en las zonas tensionadas, tendencia respaldada por las bajadas de tipos de inter√©s del BCE. Por su parte, Neinor podr√≠a otorgar una rentabilidad por dividendo de casi el 10% anualizado hasta 2027, lo que en un contexto de tipos de inter√©s bajos nos parece una cifra muy atractiva que captar√° la atenci√≥n de los inversores.¬† ¬† Las acciones de Neinor Homes corrigen apenas un 0,6% en este 2025.¬† Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB ¬† ¬† ¬ŅC√≥mo comprar acciones de Viscofan? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Viscofan para invertir en la compa√Ī√≠a. Al igual que ocurre con el resto de¬†ETFs¬†o¬†acciones¬†de nuestra cartera,¬†los primeros 100.000 euros de negociaci√≥n mensual no tienen comisi√≥n de compra ni de venta.¬†Adem√°s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav√©s de nuestros¬†planes de inversi√≥n, una funcionalidad que permite combinar distintos t√≠tulos, programando las aportaciones de manera peri√≥dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m√©todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi√≥n a partir de tan s√≥lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes. ¬† ¬†

