La compañía estadounidense Netflix, líder en servicios de streaming, se ha visto envuelta en los últimos meses en una intensa competición por adquirir Warner Bros. Desde finales del pasado año, Netflix ha buscado aumentar su cuota de mercado mediante la compra de los servicios y derechos de streaming de Warner Bros, incluyendo activos como HBO Max o franquicias como Harry Potter o DC. El proceso, sin embargo, se ha complicado debido a la intervención de Paramount, que ha presentado varias ofertas que compiten directamente con la propuesta de Netflix.

Situación actual de Netflix y timeline de la oferta

La acción de Netflix mantiene una tendencia bajista desde julio del año pasado, llegando a caer un 35% desde máximos. Estas caídas se han acentuado desde diciembre, coincidiendo con la presentación de su primera oferta de adquisición por Warner. Actualmente, la acción ha caído un 26% desde la primera oferta a WB y un 7% desde inicio de año. Ni siquiera la reciente publicación de unos buenos resultados ha logrado recuperar la confianza del mercado, cuya acogida ha sido negativa por el momento.

Esto abre el debate sobre si las recientes caídas representan una oportunidad de revalorización o si, por el contrario, la acción podría seguir presionada por la incertidumbre en torno a la operación.

La disputa legal comenzó a principios de diciembre, cuando Netflix lanzó una oferta mixta (pago en acciones y efectivo) para adquirir parte del negocio de Warner Bros. Paramount respondió con una contraoferta, intentando mejorar las condiciones iniciales. Finalmente, Netflix decidió mejorar su propuesta, convirtiéndola en una oferta totalmente en efectivo.

Las ofertas puramente en efectivo suelen ser más atractivas para los accionistas de la empresa objetivo, ya que reciben el dinero directamente y pueden decidir posteriormente si desean reinvertir en la compañía compradora.

Comparación de las ofertas de Netflix y Paramount por Warner

Desde el mes de diciembre, Netflix y Paramount han protagonizado una auténtica guerra de pujas por el negocio de Warner. Ambas propuestas difieren en precio y estructura:

Netflix: ofrece 27,75 dólares por acción, en efectivo, pero únicamente para adquirir la división de streaming y los estudios.

ofrece 27,75 dólares por acción, en efectivo, pero únicamente para adquirir la división de streaming y los estudios. Paramount: ofrece 30 dólares por acción por la compañía completa, incluyendo canales de TV (CNN, TNT, Cartoon Network), parques temáticos y otros activos.

A primera vista, la oferta de Paramount parece más atractiva por su mayor precio. Sin embargo, los directivos de Warner han mostrado públicamente su preferencia por la oferta de Netflix, debido a que la propuesta de Paramount implicaría un mayor endeudamiento, lo que incrementa el riesgo financiero de la operación.

Por ello, Warner ha comunicado en varias ocasiones que la oferta en efectivo de Netflix es la opción más segura y beneficiosa para sus accionistas.

​​​​¿Qué ocurriría si Netflix se impone a Paramount?

Si Netflix termina imponiéndose a Paramount, Warner deberá aprobar o rechazar la operación en abril. En caso de aprobación, esta es la hoja de ruta que seguirán las diferentes compañías durante los siguienes meses:

Netflix

Adquiriría la parte correspondiente de Warner, obteniendo los derechos de streaming y cine. La fusión de plataformas crearía el mayor servicio de streaming del mundo, con unos 450 millones de suscriptores, reforzando su liderazgo y reduciendo la cuota de competidores como Disney+ o Prime Video.

Warner

La compañía se dividiría en dos. Una parte sería vendida a Netflix y la otra se convertiría en Discovery Global. Esta pasaría a cotizar como una nueva acción, con un precio significativamente inferior al actual.

Esta nueva empresa incluiría canales de televisión, parques temáticos, videojuegos y otros activos de Warner. Según estimaciones de Allen & Company y JP Morgan, su valoración se situaría entre 4,63 y 8,86 dólares, basada en EBITDA ajustado.

Paramount

Si no logra cerrar la operación, Paramount sufriría un impacto principalmente reputacional, quedando debilitada tras la batalla de ofertas.

Implicaciones para el sector del streaming y Hollywood

A la espera de la decisión final del consejo y de posibles mejoras en las ofertas, el escenario más probable es que Netflix refuerce su posición y se convierta en la mayor plataforma de streaming del mundo, superando a Disney+, Prime Video y Apple TV.

Por lo tanto, la creación de un gigante del entretenimiento en el mercado del streaming podría activar las alarmas de los reguladores antimonopolio. Por lo tanto, existe la posibilidad de que las autoridades de competencia decidan bloquear o imponer condiciones estrictas para evitar una posición dominante que limite la competencia en el mercado global del streaming.

El impacto no se limitaría al mercado del streaming: también afectaría a la dinámica competitiva de Hollywood, donde Netflix competiría directamente con Paramount en la producción y distribución de contenidos.

Valoración actual de Netflix y posible desempeño

Actualmente, Netflix cotiza alrededor de los 87 dólares, acumulando una caída del 7% en lo que va de año. A pesar de haber presentado buenos resultados, estos no han sido suficientes para revertir la tendencia bajista ni para recuperar la confianza del inversor.

Sin embargo, el consenso de analistas sigue siendo optimista:

Más del 60% mantiene recomendación positiva.

El precio objetivo medio se sitúa en 119,41 dólares, lo que implica un potencial de revalorización cercano al 35%.

Esto refleja que el mercado continúa confiando en el crecimiento del sector del streaming, donde Netflix sigue siendo el líder indiscutible.

¿Cómo comprar acciones de Netflix, Paramount o Warner Bros?

