Las acciones de Nike (NKE.US) suben más de un 7% en estos momentos de la sesión, tras el anuncio de acuerdo de China y Estados Unidos. Además de algunas tecnológicas, como Apple, Nike era una de las empresas que más presión estaba sufriendo por la guerra arancelaria. ¿Por qué rebotan las acciones de Nike? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Nike y su cadena de suministro Aunque el principal mercado de Nike sea Estados Unidos, englobado dentro de Norteamérica en la cuenta de resultados y que representa más del 41% de los ingresos del grupo, sus productos no se fabrican allí. Nike lleva años con su cadena de producción externalizada en otros países. En concreto, el 50% de sus zapatillas se produjeron en 2024 en Vietnam, el 27% en Indonesia y el 18% en China. Aunque los aranceles ya se habían relajado para el resto del mundo, incluyéndose tanto Vietnam como Indonesia, preocupaban las tensiones con China. A estos porcentajes también habría que sumar la producción de ropa y equipamiento, que es posible que siga una distribución similar. El mantenimiento de los aranceles habría supuesto que Nike cambiara su cadena de producción en un momento en el que sigue teniendo problemas de inventarios, principalmente por una débil demanda en China y Estados Unidos. Sin embargo, uno de los causantes de ese desfase de inventario es que la compañía tenía que hacerse cargo de sus pedidos, con acuerdos ciertamente poco favorables para Nike. Por ello, esa migración de la producción de China a otros países no iba a ser tan fácil. Con el nuevo acuerdo, se produce una fuerte relajación, aunque sea por 90 días, de la presión de costes en la cadena de suministros de Nike. Las acciones de Nike suben, pero la multinacional todavía tiene retos Más allá de este acuerdo, la realidad es que Nike sigue teniendo retos importantes. La empresa todavia está liquidando inventario desfasado y podríamos tener que esperar hasta mitad del 2026 para ver un saneamiento completo, teniendo en cuenta que la demanda se va recuperando. Además, esto sería posible si Nike continúa avanzando en recuperar los acuerdos con las empresas minoristas del sector, como JD o Foot Locker, a la vez que aumenta la innovación y los lanzamientos de las nuevas zapatillas tienen éxito. Las acciones de Nike repuntan un 14,8% en lo que va de año. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de Nike? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Nike para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

