Las acciones de Nike (NKE.US) volvieron a caer tras el cierre de la sesi贸n de ayer casi un 6% debido a la presentaci贸n de sus resultados financieros del tercer trimestre de su 2025 fiscal. Las cifras no convencieron a los inversores, pero hay detalles que podemos interpretar como brotes verdes.聽 Cifras clave de los resultados de Nike del tercer trimestre del 2025: Ingresos: 11.259 millones de d贸lares, -9% interanual y +2,4% frente a lo esperado

EBIT: 788 millones de d贸lares, -40% interanual y聽 + 57% frente a lo esperado

Recuerda que Nike fue una de las tesis del mes, que puedes leer pinchando aquí. Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Nike La debilidad del sector pesa en China y Estados Unidos Los resultados de Nike siguen reflejando tanto la débil situación del sector en Estados Unidos y en China como las dificultades que atraviesan las marcas del grupo Nike. En términos de tipo de cambio constante, la peor parte se la sigue llevando China, con una caída el 15% de los ingresos y principalmente en su segmento de zapatillas. Por su parte, Norte América ha reducido la caída de los ingresos hasta el 4%, con su segmento de zapatillas cayendo un 9% pero tanto ropa como equipamiento reportando crecimientos del 8% y el 10% respectivamente, lo que nos parece muy positivo.  El negocio sigue sufriendo más en su parte digital, con una caída del 15% en los ingresos mientras que las tiendas Nike sufrieron una caída de tan solo el 2%. Las ventas a través de mayoristas descendieron un 4% pero principalmente por China y pensamos que ya se están haciendo progresos en la reorganización de las ventas, con una mayor cooperación con los mayoristas. La directiva ha puesto en la conferencia con analistas el ejemplo de colaboración en EMEA con JD Sports, Sports Direct y Snipes para mejorar el posicionamiento en sus establecimientos. Esto, junto al buen desempeño que están teniendo los nuevos productos, sobre todo las Peg Premium y las Vomero 18 (su segmento de Running), nos hacen ser positivos con la compañía.   Segundo semestre del 2026 será la fecha clave para Nike Para entender estas cifras de ingresos, hay que entender como ha evolucionado el inventario. En ese sentido, la directiva piensa que sigue siendo alto, aunque se ha reducido un 2%. Esto se debe a que parte de ese inventario siguen siendo productos "antiguos" que están obligando a la compañía a realizar promociones en sus tiendas y a través de los mayoristas, a la vez que reducen los descuentos en su tienda web, que se está orientando a la venta sin promociones para capturar todo el precio de venta. Además, parte de los pedidos que ha estado recibiendo la empresa son anteriores a su plan "Win Now", por lo que es probable que hasta el final de la primera mitad del 2026 fiscal el inventario no esté saneado. Esto implica malas cifras hasta esa fecha, por lo que no deberíamos esperar grandes resultados en los próximos tres trimestres, más allá de que el plan de reducir el peso de los productos emblemáticos del total de las ventas y crecimiento en la parte de comercio mayorista. En definitiva, Nike está sembrando para recoger en el futuro y pensamos que la directiva está dando los pasos correctos para que las cifras de la compañía vuelvan a crecer a doble dígito.   Las acciones de Nike caen un 3% este año y se ubican en niveles similares a los que estaba tras las caídas del 2020.   Fuente: Plataforma de XTB

