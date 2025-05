Las acciones de Apple suben un 6% ante la tregua comercial

Las acciones de Apple se disparan animadas por la tregua arancelaria de 90 días entre China y Estados Unidos. Tras las conversaciones mantenidas en la localidad suiza de Ginebra a lo largo del fin de semana, ambas superpotencias han acordado reducir sus aranceles recíprocos en un 125%, rebajando así el fuerte choque comercial que mantenían desde el Liberation Day de Donald Trump. En concreto, China reducirá sus aranceles a las importaciones de Estados Unidos desde un 125% a un 10%, mientras que Estados Unidos recortará los aranceles a las importaciones chinas desde un 300% a un 30%. Además, ambos países, el primer exportador y el primer importador del mundo, se han comprometido a establecer un mecanismo para continuar las conversaciones económicas y comerciales, con el propósito de mantener un comercio equilibrado. La tregua, que entrará en vigor este miércoles 14 de mayo, ha sido bien recibida por los mercados, donde varios títulos están cotizando al alza. La tregua comercial impulsa las acciones de Apple Uno de los activos que está viviendo un fuerte impulso en la jornada de hoy son las acciones de Apple, unos títulos que han acusado notoriamente la guerra comercial. La cotizada de Tim Cook, que ya enfrentaba retos por su excesiva dependencia a las ventas de iPhone y su dificultad para hacer despegar algunas de sus soluciones, había visto cómo su cotización se desplomaba tras el Liberation Day de Donald Trump y el anuncio de los aranceles a Asia, un continente en el que se encuentran tres países clave para la compañía: Vietnam, India y China. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En concreto, tras la imposición de estas tarifas, las acciones de Apple encadenaron dos jornadas consecutivas en rojo, en la que llegaron a caer por debajo de los 200 dólares por título. La compañía, que en lo que llevamos de año ha perdido más del 18% de su cotización, era una de las más vulnerables a los aranceles de Trump a China, dado su estructura productiva, por lo que puede verse muy beneficiada del acuerdo comercial. De hecho, en estos momentos, las acciones de Apple se están anotando una subida del 6%, cotizando en los 207 dólares y aumentando su capitalización bursátil en 178.200 millones de dólares. Buenos resultados La noticia de la tregua comercial entre Estados Unidos y China llega poco después que Apple presentase sus resultados del segundo trimestre del año, los cuales han superado las expectativas del mercado. En concreto, en sus últimas cuentas la compañía reportó un aumento de sus ingresos del 5% con respecto al año anterior, hasta los 95.400 millones de dólares, y un incremento del beneficio por acción del 8%, hasta los 1,65 dólares por título. Los ingresos por servicios alcanzaron un máximo histórico, impulsado por sus suscripciones y su App Store, mientras que las ventas por su producto estrella, el iPhone, trajeron consigo unos ingresos totales de 46.840 millones de dólares, frente a los 45.840 millones anteriores. En contraposición, el margen bruto cayó hasta un 41,7%, frente al 47,1% previsto. Por países, Apple vio cómo las ventas se incrementaban en todas las regiones, con excepción de China. En concreto, registró un incremento del 8,2%, mientras que en Japón aumentaron un 16,5% y en Europa un tímido 1,4%. En China, por su parte, las ventas retrocedieron un 2%, una métrica que decepcionó a los inversores. Apple reparte dividendo Durante su presentación de resultados, Apple también anunció la aprobación de un dividendo en efectivo de 0,26 dólares por acción para las acciones ordinarias de la compañía. Este dividendo se abonará el 15 de mayo, siendo este lunes 12 de mayo el último día para adquirir acciones de Apple con derecho a esta remuneración. De la mano de este dividendo, la compañía anunció que llevará a cabo un programa adicional para recomprar hasta 100.000 millones de dólares de acciones. ¿Cómo comprar acciones de Apple? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Apple (AAPL.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



