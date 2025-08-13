Nike vuelve a subir con fuerza

Las acciones de Nike Inc. (NYSE: NKE) registran una subida superior al 3% en la sesión de hoy. El mercado ha reaccionado positivamente ante la posibilidad de una reducción de tensiones arancelarias, que han afectado a empresas del sector textil y de consumo en los últimos años. Aunque China representa aproximadamente el 15% de las ventas globales de Nike, cualquier mejora en las condiciones comerciales puede traducirse en mayores márgenes operativos y una recuperación de la demanda en Asia. Desde el punto de vista técnico, la acción ha cerrado el “gap” bajista generado en abril tras la imposición de nuevos aranceles, lo que ha activado compras especulativas y reposicionamiento institucional. El valor cotiza en torno a los 77 dólares, consolidando su recuperación tras varios meses de presión. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El movimiento se ve además reforzado por el sentimiento positivo global, después de que los principales índices estadounidenses alcanzaran máximos históricos en la sesión de ayer, lo que ha generado un efecto contagio en valores de consumo y tecnología. Con este impulso, Nike se posiciona como uno de los valores destacados del día en Wall Street, en un entorno donde las expectativas comerciales y la recuperación técnica convergen para devolver atractivo al gigante deportivo.

