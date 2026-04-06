Nike y el dilema que está impactando a la compañía

Las acciones de Nike siguen cayendo desde que en el 2021 alcanzara unos máximos históricos que superaban los 170$. Desde entonces, ha perdido más del 70% de su valor en bolsa. Los motivos ya los hemos discutido en varias ocasiones, pero ahora vamos a ver el por qué de las últimas caídas y la razón por la cuál Nike está obligado a pasar por ese proceso. ¿Qué está pasando con Nike? Nike es una de las empresas de nuestra Selección de Ideas, que puedes ver pinchando aquí.

Resultados aceptables, previsiones tenebrosas

Los resultados de Nike fueron en líneas generales aceptables, dada la situación actual de la compañía. De hecho, el mercado no se fijó en las cifras actuales sino en las previsiones para su último trimestre fiscal. En ese sentido, la compañía anunció que los ingresos en su último trimestre caerán entre un 2% y un 4% interanual, mientras que los analistas descontaban un crecimiento del 2%. Aquí ya vemos el primer problema del consenso de analistas con la realidad, ya que la propia Nike había anunciado antes de sus resultados que en el año completo los ingresos se quedarían planos, algo que incluso con las previsiones de caídas de ingresos del último trimestre se cumple.

El gran problema de China

Donde Nike está encontrando mayores dificultades es sin duda en China. La directiva ha estimado una caída de los ingresos para el último trimestre de su año fiscal del 20% en la región. De hecho, considerando el peso sobre los ingresos totales, de ahí sale prácticamente toda la caída de ingresos esperada para dicho periodo.

El problema de China está identificado, pero su recuperación lleva tiempo. La clave es que la imagen de marca de Nike se ha deteriorado mucho en la región y la compañía ahora está reajustando el inventario y los puntos de venta. El primer problema de esto es que produce caídas de los ingresos mayores de lo que en un inicio se podría experimentar, con el objetivo de recuperar la imagen de marca en el medio plazo. Este sacrificio a corto plazo es totalmente necesario, pero lógicamente genera un daño muy importante e incertidumbre sobre cuándo los ingresos repuntarán. En este dilema, Nike ha elegido seguir enfocándose en su estrategia, pero los inversores se están quedando sin paciencia.

Nosotros pensamos que la compañía tendrá finalmente éxito, pero hay que señalar que la fecha en la que los ingresos se recuperen es importante para dictaminar cuánto vale Nike. Mientras más tarde la empresa en recuperar esos ingresos, menor valor le otorgará la compañía al mercado y con ese anuncio de caída de los ingresos en China desde luego el mercado ya está descontando un escenario bastante pesimista. En cualquier caso, al tratarse de una empresa en recuperación, hay que seguir muy atentos porque las sorpresas pueden seguir siendo tanto positivas como negativas.

En ese sentido, nos podemos fijar en el PER forward de Nike. El PER forward es una medida que se usa para ver como de cara o barata cotiza una empresa en bolsa y compara el precio actual frente al beneficio por acción estimado para los próximos 12 meses. Mientras mayor sea el PER más cara cotiza la empresa y a la inversa.

Pues bien, podemos ver como aunque es cierto que actualmente las acciones de Nike cotizan por debajo de su media en el periodo observado, también es cierto que sigue cotizando por encima de las 20 veces, lo que es considerado como un múltiplo alto.

O dicho de otra, aunque pensamos que Nike tiene potencial desde los precios actuales, tampoco podemos descartar que siga experimentando caídas en los próximos meses, ya que la recuperación es lenta y requiere paciencia. El segundo trimestre del 2027 fiscal (que es entre septiembre y noviembre de este año) será clave para Nike y ya deberíamos ver signos relevantes de recuperación en otras áreas como Europa.

¿Cómo invertir en Nike?

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