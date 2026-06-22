No modelos, sino potencia de cómputo: SpaceX está construyendo un nuevo pilar de la economía de la IA

En los últimos meses, la atención de los inversionistas en el sector de la inteligencia artificial se ha centrado principalmente en fabricantes de chips como Nvidia, Advanced Micro Devices, Micron y Broadcom, la capa de hardware sin la cual el auge actual de la IA no habría sido posible. Sin embargo, cada vez resulta más claro que, a medida que crece la escala de los modelos y se acelera su demanda de potencia de cómputo, el elemento clave del ecosistema ya no es solo el semiconductor en sí, sino toda la infraestructura necesaria para utilizarlo. Este cambio también significa que no solo los centros de datos están ganando importancia, sino también la escala de capital requerida para construirlos y mantenerlos, algo que queda bien ilustrado por las recientes acciones de SpaceX, incluida su anunciada emisión de bonos destinada a reforzar el financiamiento para una mayor expansión de infraestructura.

En este contexto más amplio, resulta cada vez más evidente que el capital que se está levantando no está destinado únicamente a ampliar la capacidad de cómputo para proyectos internos, sino que también forma parte de la construcción de una nueva fuente de ingresos potencialmente multimillonaria. Un claro ejemplo de esta dirección es el último acuerdo de SpaceX con Reflection AI, que implica el uso del centro de datos Colossus 2 en Memphis bajo un modelo de acceso de largo plazo a potencia de cómputo. La startup de IA pagará por esta capacidad durante un horizonte de varios años, lo que subraya aún más el giro desde el uso de la nube a corto plazo hacia el aseguramiento de largo plazo de la infraestructura necesaria para el desarrollo de IA. La escala de este contrato es particularmente significativa, ya que su valor potencial total alcanza aproximadamente los 6.300 millones de dólares durante toda la vigencia del acuerdo, ubicándolo entre los mayores acuerdos de infraestructura de todo el sector de la inteligencia artificial.

A primera vista, esto podría parecer una relación estándar entre proveedor y cliente en el mercado de servicios en la nube, pero la escala y la estructura del contrato sugieren algo mucho más fundamental. En la práctica, SpaceX está siendo vista cada vez más no solo como usuaria de infraestructura de IA, sino también como operadora de esta y como un potencial agregador de demanda, monetizando capacidad de cómputo excedente a un nivel comparable al de los mayores proveedores de servicios en la nube. Esto representa un intento de entrar en un espacio históricamente dominado por empresas como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud, con un enfoque en infraestructura altamente especializada y optimizada para las cargas de trabajo de IA más exigentes.

Hasta hace poco, centros de datos como Colossus se asociaban principalmente con los proyectos internos de Elon Musk. Hoy, sin embargo, resulta cada vez más claro que podrían evolucionar hacia una fuente independiente de ingresos y convertirse en un pilar de negocio autónomo. Bajo este esquema, SpaceX no solo proporciona infraestructura física, sino que también actúa efectivamente como intermediario para acceder a uno de los recursos clave de la era de la IA: la potencia de cómputo.

Dentro de esta estructura, SpaceX está siguiendo una estrategia algo distinta a la de los fabricantes de chips. En lugar de competir en la capa de semiconductores, se está enfocando en construir y comercializar el entorno en el que esos chips operan, posicionándose efectivamente entre los fabricantes de hardware y los desarrolladores de modelos de IA. El acuerdo con Reflection AI ilustra bien esta dinámica, ya que muestra que la infraestructura de SpaceX ya no es simplemente una columna vertebral tecnológica, sino un producto que se vende a terceros mediante contratos de largo plazo.

Desde una perspectiva de mercado, esto podría señalar que la infraestructura de cómputo se está convirtiendo en uno de los recursos más estratégicos y, al mismo tiempo, más limitados de todo el ecosistema de IA. A medida que aumenta la complejidad de los modelos, ya no se trata solo de quién construye los algoritmos, sino principalmente de quién controla el acceso a la potencia necesaria para entrenarlos y ejecutarlos. En este escenario, acuerdos como el firmado con Reflection AI pueden interpretarse como un elemento clave de un cambio estructural más amplio, en el que el valor se está desplazando hacia la infraestructura, la energía y los contratos de largo plazo por potencia de cómputo.

Fuente: xStation5