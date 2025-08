Novo Nordisk confirma sus pronósticos más pesimistas

Esta mañana ha presentado sus resultados trimestrales la farmacéutica Novo Nordisk. Durante un tiempo, la compañía danesa parecía imparable. A la vanguardia del auge de las inyecciones para bajar de peso, Novo Nordisk se convirtió hace años en la empresa cotizada más valiosa de Europa e incluso, en un momento dado, vio cómo su capitalización bursátil supera el tamaño de la economía danesa. Sin embargo, la alta competencia en el sector, procedente principalmente de Estados Unidos, el mayor mercado de diabetes y obesidad del mundo, ha hecho que las acciones de Novo Nordisk hayan caído un 64% en los últimos 12 meses. El desplome desde su máximo de junio de 2024, cuando sus títulos se negociaban por más de 1.000 coronas danesas, ha hecho que Novo Nordisk pierda más de 400.000 millones de dólares en capitalización de mercado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Puntos clave de los resultados de Novo Nordisk En el primer semestre, las ventas totales de Novo Nordisk ascendieron a 155.000 millones de coronas danesas (24.000 millones de dólares). Las ventas de medicamentos para la diabetes y la obesidad aumentaron un 16%, hasta alcanzar los 145.400 millones de coronas danesas, lo que representa un aumento del 18% a tipos de cambio constantes. Las ventas de medicamentos para la diabetes GLP-1 crecieron un 8% interanual, un ritmo inferior al del 21% del año anterior. Las ventas de medicamentos para la obesidad, que incluyen Wegovy, aumentaron un 56%, al mismo ritmo que el año anterior. Novo Nordisk confirmó su perspectiva más pesimista, repitiendo que las ventas de este año crecerán entre un 8% y un 14%, mientras que el beneficio operativo se expandirá entre un 10% y un 16%, basándose en tipos de cambio constantes. La competencia del sector lastra a Novo Nordisk Novo Nordisk lanzó Ozempic en los Estados Unidos en febrero de 2018 y Wegovy llegó al mercado en junio de 2021, años antes que otros competidores como Elli Lilly. Sin embargo, aunque Elli Lilly fue más lenta lanzando su inyección contra la obesidad en 2023, su tratamiento mostró resultados de pérdida de peso superiores a los de Wegovy en un ensayo comparativo. A finales de julio de este año, Eli Lilly superó a la compañía danesa. De hecho, el total de recetas de Zepbound aumentó a aproximadamente 409.000, frente a las 276.000 de Wegovy, según datos BMO Capital Markets. Novo Nordisk, no obstante, no solo se enfrenta a la compañía americana. Los pacientes estadounidenses siguen teniendo acceso a versiones más económicas de su exitoso medicamento para bajar de peso, ya que en Estados Unidos se pueden vender imitaciones cuando el fármaco original puede tener escasez, como se consideró en los tratamientos contra la diabetes y la obesidad de los dos gigantes. Novo Nordisk esperaba que las farmacias estadounidenses cedieran después de que las autoridades locales determinaran que la escasez de Wegovy y Ozempic había terminado, cancelando así el permiso para vender las imitaciones. Sin embargo, esas esperanzas se han visto frustradas, y la semana pasada Novo Nordisk recortó drásticamente sus previsiones de ventas y beneficios, algo que ha confirmado durante su presentación de resultados. Las acciones de Novo Nordisk cotizan actualmente en torno a las 306 coronas danesas, tras firmar, en el acumulado del año, una caída de más del 50%.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.