Tim Cook, el sucesor de Steve Jobs a los mandos de Apple, ha anunciado su dimisión como CEO de la compañía, en lo que es una de las noticias corporativas más relevantes del momento. El anuncio llega en un punto delicado para la compañía, que ha sido una de las pocas grandes tecnológicas que no ha apostado agresivamente por la inteligencia artificial. Esta prudencia le ha permitido comportarse como un valor relativamente defensivo en momentos de tensión, pero también abre interrogantes sobre su futuro. ¿Qué implica el cambio en la dirección?

Tim Cook deja su cargo de CEO de Apple tras 15 años al frente

En concreto, Tim Cook dejará de ser consejero delegado y será sustituido por John Ternus, actual vicepresidente senior de ingeniería de hardware. La transición será efectiva el 1 de septiembre, momento en el que Cook pasará a ocupar el puesto de presidente ejecutivo.

Según Apple, la decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración y forma parte de un proceso de sucesión planificado a largo plazo. Hasta septiembre, Cook seguirá ejerciendo como CEO y trabajará junto a Ternus para garantizar un traspaso ordenado. Además, Johny Srouji asumirá un cargo ampliado como director de hardware.

La salida de Cook marca el final de una etapa de 15 años en la que Apple alcanzó una valoración de cuatro billones de dólares y amplió su negocio más allá del iPhone. Bajo su liderazgo nacieron productos como el iPad, el Apple Watch y los AirPods, convertidos en éxitos globales.

¿Quién es John Ternus, el sustituto de Tim Cook en Apple?

John Ternus, el elegido para tomar el relevo de Tim Cook a los mandos de Apple, es un ingeniero californiano que ingresó en Apple en 2001 como parte del equipo de diseño de productos. Desde entonces ha escalado posiciones clave hasta convertirse en vicepresidente senior en 2021. Ha participado en el desarrollo de dispositivos como el iPad, los AirPods y, más recientemente, el MacBook Neo.

Su perfil técnico y su trayectoria dentro de la compañía lo posicionan como la figura que podría liderar la transición de Apple hacia una estrategia más agresiva en inteligencia artificial.

Las acciones de Apple rozan máximos históricos

Las acicones de Apple mantienen el buen momentum registrado en las últimas semanas, dirigiéndose hacia máximos absolutos alrededor de los 286 dólares. La compañía ha logrado recuperarse de las caídas provocadas por el conflicto geopolítico, subiendo un 10 % en el último mes y situándose prácticamente plana en el año, a solo un 6 % de máximos históricos.

Ahora, Apple debe demostrar que la demanda por sus productos sigue siendo fuerte en todas las geografías, el ritmo de innovación continúa impulsando el crecimiento y su ecosistema puede seguir expandiéndose más allá del iPhone. Por esta razón, todas las miradas están puestas en la presentación de resultados del primer trimestre de 2026, que será una prueba clave para evaluar el impacto del conflicto en Oriente Medio y la fortaleza del consumo global.

Si la situación económica se deteriora, Apple podría verse afectada por un menor gasto de los hogares. Por ello, también será crucial seguir los datos macroeconómicos de inflación, crecimiento y cualquier señal de cambio en la política monetaria.

El relevo en la dirección llega en un momento clave para Apple, que debe redefinir su posición en la carrera de la IA, revitalizar su ecosistema de productos y reforzar su estrategia de servicios. Con Tim Cook como presidente ejecutivo y Ternus al frente del día a día, la compañía busca combinar continuidad operativa con renovación tecnológica. La próxima década será decisiva para Apple: deberá demostrar que puede seguir liderando la industria en un entorno donde la inteligencia artificial se ha convertido en el motor central de innovación.

Opciones como herramienta para operar alrededor de Apple

Gracias al nuevo producto disponible en XTB, las opciones permiten a los usuarios operar en mercados que se mueven tanto al alza como a la baja, multiplicando su poder de inversión con un riesgo siempre limitado al coste de la prima. Este tipo de operativa resulta especialmente útil en compañías como Apple, cuya evolución bursátil puede verse influida por cambios en su liderazgo, lanzamientos de nuevos dispositivos, avances en inteligencia artificial o movimientos estratégicos en su ecosistema de hardware y servicios.

Desde un punto de vista operativo, la compra de una opción call permite obtener exposición a escenarios donde el precio suba, mientras que la compra de una opción put se beneficia de caídas.

Esto te permite posicionarte según el escenario que consideres más probable: si crees que Apple podría verse favorecida por nuevos productos, mejoras en su estrategia de IA, estabilidad en su transición directiva o un repunte en sus resultados, una call ofrece exposición directa a ese entorno. Si, por el contrario, anticipas correcciones por presión competitiva, desaceleración del consumo o volatilidad en el sector tecnológico, una put permite capturar ese movimiento. En ambos casos, el riesgo máximo queda limitado a la prima pagada.