Nuevo máximo histórico en el S&P 500

Las bolsas estadounidenses abren la sesión del jueves con un ánimo positivo, respaldadas por una combinación de mejores datos macroeconómicos y expectativas sobre nuevas medidas de la Reserva Federal.
El mercado en general muestra avances y todos los principales índices estadounidenses abren en un nuevo máximo histórico. La Reserva Federal refuerza un mercado ya de por sí inestable. Para los inversores, esto indica que la FED apoya al mercado incluso si la economía real continúa mostrando señales de fortaleza. Esto aumenta el apetito por el riesgo e impulsa los índices hacia nuevos máximos, pero ejerce presión sobre el dólar.
Datos macroeconómicos:
La Fed decidió ayer reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos, la primera medida de este tipo desde diciembre.
La Fed señala que es posible que se produzcan nuevas reducciones durante el año si se intensifican los riesgos relacionados con el mercado laboral, pero no son seguras. El mercado recibe con satisfacción la postura equilibrada de la Fed.
El número de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo cayó a 231.000, notablemente por debajo de las previsiones del mercado, lo que indica una ligera estabilización tras un aumento previo. Simultáneamente, el Índice Manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia sorprendió de forma excepcionalmente positiva, subiendo a 23,2 frente a las expectativas de tan solo 1,7. Este es el resultado más alto en meses, lo que indica una fuerte recuperación de la industria de la región. En conjunto, estas dos lecturas muestran que, a pesar de la creciente preocupación por el mercado laboral, el sector industrial estadounidense muestra claras señales de recuperación.
Noticias de empresas:
