Las acciones de Inditex son las más alcistas del selectivo español en el día de hoy y continúa la estela positiva después de que la semana pasada presentara sus resultados financieros. Además, desde el Departamento de Análisis de XTB España ponemos un nuevo precio objetivo para las acciones de Inditex. Recordad que Inditex es una de las empresas que forman parte de nuestra Selección de Ideas para Invertir en Bolsa de XTB.

El Departamento de Análisis de XTB España establece un nuevo precio objetivo para las acciones de Inditex

Después de los resultados de la semana pasada, seguimos pensando que Inditex es la mejor compañía del sector y su modelo de negocio es superior al resto de la industria. Esto se reflejó en la estabilidad de los márgenes, frente a la caída de los mismos en otras compañías por el incremento de las rebajas para activar la demanda. Además, eliminando el tipo de cambio el crecimiento del 5,1% de los ingresos en el semestre nos parece muy sólido dada la debilidad en general del consumo de moda.

Pensamos que el nuevo sistema de etiquetado y el autopago mejorarán la experiencia de compra del consumidor, a la vez que seguirá mejorando la operatividad de las tiendas. De hecho, creemos que los clientes se adaptarán a esta nueva forma de pago paulatinamente, lo que sumado a la expansión en el resto de marcas (actualmente en Bershka y Pull&Bear) impulsará los ingresos por un menor tiempo de espera en los pagos.

Estimamos un crecimiento del 7% en el segundo semestre del año, mientras que el año completo se ubicará en el 5%. Además, en nuestro cálculo del flujo de caja libre usamos el capex total, sin discernir entre mantenimiento (1.800 millones de euros) y crecimiento (900 millones de euros), aunque no sea teóricamente correcto. De esta manera, somos más conservadores y al igual que incluimos el crecimiento esperado por ese capex, también el propio capex de crecimiento.

En definitiva, establecemos el precio objetivo de las acciones de Inditex en los 54,7 euros, lo que supone un potencial de más del 18% desde los precios actuales.

