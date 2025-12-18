Las acciones de Indra se disparan un 4%

Las acciones de Indra suben un 4% tras conocerse la alianza entre la cotizada del sector defensa y Arquimea. Ambas han firmado un acuerdo de intenciones para integrar y entregar más rápido soluciones avanzadas para los nuevos entornos de operaciones, cada vez más robotizados y dominados por la información. El pacto busca combinar la nube de combate y los sistemas de mando y control de Indra con la munición merodeadora y plataformas no tripuladas de Arquimea para ofrecer sistemas completos y listos para su despliegue por las Fuerzas Armadas.

El acuerdo de intenciones se ha firmado en las instalaciones de Arquimea en Torrejón de Ardoz y nace de los contactos iniciados en el II Encuentro Nacional del Ecosistema de la Innovación que Indra organizó en octubre en Madrid. No se trata todavía de un contrato concreto, sino de un marco para desarrollar e industrializar soluciones conjuntas que puedan integrarse rápidamente en programas de defensa españoles y europeos.

El foco del pacto entre Indra y Arquimea es acelerar la entrega de sistemas “listos para operar” en escenarios donde aumenta el uso de drones, plataformas terrestres no tripuladas y sistemas autónomos, y donde quien domine la información tiene una ventaja decisiva. La idea es que el cliente no reciba piezas sueltas, sino capacidades completas: sensores, efecto (por ejemplo munición merodeadora), comunicaciones seguras y software de mando y control perfectamente integrados.

En este acuerdo, Indra pondrá sobre la mesa su experiencia en sistemas de mando y control, nube de combate, sensores avanzados y comunicaciones tácticas, en línea con el rol que ya ejerce en grandes programas como FCAS y la modernización de las Fuerzas Armadas españolas. Arquimea, por su parte, aporta sus sistemas merodeadores inteligentes, robótica, RPAS y aviónica, así como su base tecnológica en defensa y espacio, que la ha convertido en proveedor de referencia en satélites y sistemas espaciales.

La alianza refuerza la colaboración entre dos empresas españolas con tecnologías complementarias y un alto componente de innovación, lo que apunta a una mayor autonomía nacional en capacidades críticas de defensa. Además, la capacidad de entregar sistemas integrados aumenta las opciones de que España lidere o coprotagonice grandes programas europeos y capte un mayor volumen de inversión asociado al rearme y a los planes industriales de defensa de la UE.

Las acciones de Indra suben un 4% en estos momentos. En el acumulado del año, además, firman una revalorización del 168%.

