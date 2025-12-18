Telefónica ha anunciado que dejará de cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) tras casi 40 años de presencia en el principal mercado financiero del mundo. La compañía española, que debutó en Wall Street en 1987 mediante American Depositary Receipts (ADRs), ha decidido voluntariamente dar de baja estos instrumentos y concentrar la negociación de sus acciones en las bolsas europeas, fundamentalmente en Madrid.

Telefónica abandona el NYSE

Según el comunicado remitido por la operadora, el bajo volumen de negociación y los costes asociados al mantenimiento de la cotización en el mercado estadounidense han sido los principales factores detrás de esta decisión. En los últimos años, el interés de los inversores institucionales norteamericanos en la acción de Telefónica se había reducido notablemente, en parte por el descenso de liquidez del ADR y por la preferencia de estos inversores por comprar directamente en Europa a través de plataformas internacionales.

El proceso de exclusión se llevará a cabo mediante la presentación de la correspondiente solicitud ante la "U.S. Securities and Exchange Commission" (SEC). Tras su aprobación, los ADR dejarán de negociarse en la NYSE, y Telefónica continuará cumpliendo únicamente con las obligaciones de transparencia impuestas por los reguladores europeos.

La salida del parqué neoyorquino se enmarca en la estrategia de simplificación corporativa que Telefónica viene aplicando en los últimos años. La compañía, una veterana del Ibex 35, ha reducido su exposición en mercados no estratégicos, priorizando la generación de caja, la reducción de deuda y la rentabilidad del capital invertido. Al concentrar la cotización en Europa, la empresa busca reforzar la visibilidad de su acción en los centros donde existe mayor seguimiento. Además, la retirada le permitirá ahorrar costes recurrentes asociados al cumplimiento de la normativa estadounidense.

Este anuncio pone fin a una etapa histórica que coincidió con la expansión internacional de Telefónica en los años 90 y 2000. Sin embargo, hoy en día el impacto financiero será marginal, ya que el peso del ADR en la negociación total de la acción era ya residual, inferior al 1 % del volumen global.

Cotización de las acciones de Telefónica

Las acciones de Telefónica están retrocediendo un 0,15% en estos momentos, aunque en el acumulado de 2025 firman un descenso del 12,5%. Tras la salida del NYSE, las acciones de Telefónica seguirán cotizando en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, donde se negocia la mayor parte de su capital.

