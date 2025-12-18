Después de los resultados del tercer trimestre del año, los inversores vuelven a cambiar sus perspectivas sobre las acciones de Inditex. Desde el Departamento de Análisis de XTB España ponemos un nuevo precio objetivo para las acciones de Inditex. Recordad que Inditex es una de las empresas que forman parte de nuestra Selección de Ideas para Invertir en Bolsa de XTB. ¿Cuánto valen las acciones de Inditex?

Inditex firma un gran desempeño en el tercer trimestre del 2025

Inditex consiguió sorprender al mercado con un crecimiento de los ingresos a tipo de cambio constante del 8,4%. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que en el primer mes del último trimestre los ingresos aumentaron en un 10,6% a tipo de cambio constante. Esto supone que a pesar del impacto de la divisa, el negocio fundamental sigue siendo sólido y que se beneficiará de la recuperación que el sector de la moda ya está viviendo.

Los resultados que hemos visto en el resto de empresas de moda dejan un buen sabor de boca, con el lujo sorprendiendo e incluso compañías de calzado como Lululemon batiendo expectativas. Por ello, pensamos que el sector está empezando a recuperarse e Inditex es una de las mejores posicionadas para beneficiarse de ello. De hecho, incluso en regiones como Asia o Estados Unidos estamos viendo cierto repunte, lo que da margen de mejora del crecimiento en los próximos trimestres. A esto hay que añadir la expansión de locales de Inditex. En concreto, en los 9 primeros meses del año se han abierto tiendas en 30 mercados y marcas como Bershka están empezando a introducirse físicamente en mercados como Dinamarca en este año y lo hará en 2026 en Estados Unidos, u Oysho en Países Bajos en el mes de septiembre de este año. Después de un periodo de reorganización (que en parte sigue vigente) la expansión en metros cuadrados le permitirá también incrementar los ingresos.

Precio objetivo de las acciones de Inditex del Departamento de Análisis de XTB España

un precio objetivo para las acciones de Inditex de 61,44 euros por título, lo que supone un potencial del 10% desde los precios actuales. Con estos datos, desde XTB podemos estimar un crecimiento de los ingresos del 5% para el año completo y del 8% en el 2026. Con un descuento de flujos de caja , tenemos, lo que supone un potencial del 10% desde los precios actuales.

