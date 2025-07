Nuevos máximos en el Nasdaq 100

El sentimiento en Wall Street se mantiene positivo, con el Nasdaq cerrando la sesión de ayer en un nuevo máximo histórico, impulsado por el crecimiento de las acciones de las grandes tecnológicas. Donald Trump no confirmó el informe del New York Times y declaró que, por ahora, no ha decidido destituir al presidente de la Fed, Jerome Powell, aunque se mantiene abierto a resolver el asunto en esa dirección. Los futuros de los índices europeos cotizan al alza mientras los mercados asiáticos cierran la sesión en verde. Informes macro Entre los principales pares de divisas, el AUD/USD mostró la mayor volatilidad, retrocediendo un 0,5% tras los débiles datos del mercado laboral australiano. El EUR/USD baja un 0,1%, lo que refleja la estabilización del dólar tras la caída de ayer, mientras que el USD/JPY sube un 0,4%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En Australia, la tasa de desempleo de junio subió al 4,3%, por encima del 4,1% previsto e igualando el 4,1% de mayo. El cambio en el empleo se situó en tan solo 2.000 puestos de trabajo, muy por debajo del pronóstico de 20.000 y apenas por encima de la cifra anterior de -2.500. La participación laboral se situó en el 67,1%, ligeramente por encima del 67% previsto. Este débil informe presionó a la baja el dólar australiano. Otros mercados En cuanto a los metales, el precio del oro baja un 0,3% y el del paladio retrocede un 1%. Ripple supera las expectativas, subiendo un 2,5% hasta los 3,14 dólares por token. Por lo demás, el sentimiento en torno a las criptomonedas se mantiene moderado a pesar del optimismo en torno a la nueva Ley GENIUS de Estados Unidos, destinada a regular el sector de los activos digitales.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.