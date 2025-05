Hoy la atención de los inversores se centrará principalmente en los discursos de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos. Aparte de estos discursos, no está prevista la publicación de datos macroeconómicos importantes de EE. UU. Sin embargo, conoceremos los datos del mercado laboral canadiense de abril. Tras la decisión de la Fed del miércoles, esta será la primera serie de entrevistas tan exhaustivas con miembros de la Fed. Está previsto que intervengan hasta nueve banqueros centrales. De especial interés podrían ser los comentarios sobre la política comercial estadounidense y su impacto en las decisiones de la Fed, así como el reciente acuerdo comercial con el Reino Unido. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario económico diario detallado: 10:55 AM, Estados Unidos - Intervención del vicepresidente de supervisión de la Fed, Barr

11:15 AM, Estados Unidos - Intervención de Williams, miembro del FOMC

11:45 AM, Estados Unidos - Intervención de Kugler, miembro del FOMC

12:15 PM, Reino Unido - Intervención de Pill, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra

14:30 PM, Estados Unidos - Intervención de Barkin, miembro del FOMC

14:30 PM, Canadá - Datos de empleo de abril: Cambio de pleno empleo: anterior: -62.000; Cambio de empleo: pronóstico: 4.100; anterior: -32.600; Cambio de empleo a tiempo parcial: anterior: 29.500; Salario promedio por hora de empleados permanentes: anterior: 3,5%; Tasa de desempleo: pronóstico 6,8%; anterior 6,7%; Tasa de participación: anterior 65,2%

14:30, Estados Unidos - Intervención de Williams, miembro del FOMC

15:00, Estados Unidos - Intervención de Goolsbee de la Fed

16:30, Estados Unidos - Intervención de Waller de la Fed

16:30, Estados Unidos - Intervención de Williams, miembro del FOMC

00:45, Estados Unidos - Intervención de Cook, gobernador de la Fed

00:45 - Europa - Schnabel del BCE habla

