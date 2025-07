Las acciones de BBVA (BBVA.ES) no experimentan hoy demasiado movimiento a pesar de que la compañía ha decidido retrasar el periodo de aceptación de la OPA sobre Sabadell a septiembre, frente a este mes de julio como parecía que se produciría. El movimiento no supone grandes cambios significativos, pero si alarga aún más el proceso. Fuente: BBVA Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil BBVA retrasa la OPA a Sabadell En principio se esperaba que el periodo de aceptación de la OPA se iniciará en julio, lo que implicaba que estaría abierto en el temido mes de agosto. En este mes de agosto se suele reducir la liquidez en el mercado y suele ser un periodo de vacaciones incluso para los inversores, lo que podría haber afectado al proceso de la OPA. Este parece ser uno de los motivos del retraso, aunque BBVA también podrá aprovechar e incluir en el folleto las cuentas semestrales y los resultados de las dos juntas de accionistas que celebrará Sabadell para decidir sobre la venta de TSB a Santander y por el reparto del dividendo. Ahora las previsiones son que se abra este periodo a principios de septiembre, fecha en la que se conocerá toda la nueva información ya mencionada. De hecho, el 6 de agosto tendrán lugar ambas juntas de accionistas. En cuanto al plazo de aceptación, BBVA puede poner un mínimo de 30 días naturales, pero puede extenderlo hasta los 70 días naturales. Esto último es lo que parecía que haría, pero con el periodo iniciándose en septiembre quizás se reduzca para tratar de completar la operación en el mes de octubre. Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre el retraso de la OPA BBVA-Sabadell Pensamos que este retraso en el periodo de aceptación beneficiará a BBVA. Agosto es un mes de poca actividad en los mercados y muchos accionistas estarán en periodo de vacaciones, lo que podría perjudicar a la aceptación de la OPA por no estar entre sus prioridades. En septiembre los mercados vuelven a la normalidad y los inversores podrán estar más centrados en las operaciones corporativas. Aunque es cierto que la OPA ya acumula más de un año abierta, se ha incorporado mucha información nueva en las últimas semanas, lo que supondrá que los accionistas de Sabadell tendrán que reflexionar seriamente sobre su decisión. El escenario de agosto podía implicar que muchos accionistas votaran en contra aunque no hubieran estudiado la oferta. El escenario de septiembre abre la posibilidad a una mayor aceptación. Las acciones de BBVA suben un 36% en este 2025. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

