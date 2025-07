Trump Media, la matriz de Truth Social, red social utilizada frecuentemente por el presidente de Estados Unidos para anunciar cualquier novedad política, publicó ayer que había acumulado aproximadamente 2.000 millones de dólares en Bitcoin y valores relacionados como parte de su estrategia de tesorería, con la que aspira a convertirse en una empresa de tesorería de criptomonedas. La compañía se ha comprometido a seguir adquiriendo Bitcoin y activos relacionados en el futuro y a convertir sus opciones en Bitcoin al contado, según estuvieran las condiciones del mercado. Trump Media apuesta por el Bitcoin Estos activos se utilizarán para generar ingresos y, potencialmente, para adquirir criptoactivos adicionales. Si bien la empresa matriz de Truth Social no ha proporcionado detalles sobre sus últimas adquisiciones, la compañía ha afirmado haber asignado alrededor de 300 millones de dólares de capital adicional a una estrategia de adquisición de opciones sobre valores relacionados con Bitcoin. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Trump Media no es la única empresa vinculada a la familia del presidente Donald Trump que se ha sumado a la estrategia de tesorería de Bitcoin. PSQ Holdings, una firma que cuenta con Donald Trump Jr. como miembro de su junta directiva, también ha anunciado planes para explorar una estrategia de tesorería de activos digitales. Además, Trump Media ya había solicitado el lanzamiento de un fondo de inversión en criptomonedas, según un documento publicado este mismo mes. Conocido como Truth Social Crypto Blue Chip ETF, este fondo, que la compañía lanzaría en colaboración con Yorkville America Digital, ofrece exposición a criptomonedas como Bitcoin, Ether o Ripple, entre otros, y tiene el objetivo de simplificar la inversión en este tipo de activos. De igual manera, a principios de año Trump Media también anunció el lanzamiento de una fintech llamada Truth.Fi, que se comprometió a dedicar alrededor de 250 millones de dólares a criptomonedas y otras inversiones, lo que demuestra el interés de la compañía en este sector. Es difícil no comparar el enfoque de Trump Media con el de MicroStrategy, el mayor tenedor corporativo de Bitcoin del mundo. La estrategia, comúnmente vista como un vehículo de inversión para ganar exposición a Bitcoin, ha ido aumentando cada vez más seguidores en Wall Street. Las acciones de Trump Media subieron un 4,6% hasta los 19,53 dólares en la sesión del lunes. Sin embargo, en lo que llevamos de año han caído alrededor de un 45%.



