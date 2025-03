Nvidia: ¿La Conferencia GTC cambiará el sentimiento hacia la empresa? Nvidia Corporation, un gigante de la industria de semiconductores, está entrando en un período crucial de su historia. Justo antes de su conferencia anual GTC, que comienza el 18 de marzo de 2025, la empresa enfrenta una serie de desafíos, pero también grandes oportunidades. Inversores y analistas esperan con ansias información que disipe dudas sobre el nuevo chip de IA Blackwell y confirme que Nvidia mantendrá su posición dominante en el mercado. Resultados financieros: sólido desempeño en medio de la turbulencia del mercado Los resultados financieros de Nvidia para el cuarto trimestre del año fiscal 2025 (cerrado en enero de 2025) fueron bastante sólidos. Los ingresos alcanzaron un récord de $39,300 millones, con un crecimiento interanual del 78 %. El segmento de centros de datos, crucial para la empresa, generó $35,600 millones en ingresos, un aumento del 93 % interanual. La utilidad neta para todo el año fiscal 2025 fue de $74,300 millones, y las ganancias por acción alcanzaron $0.89, superando las expectativas de los analistas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil A pesar de estos excelentes resultados, las acciones de Nvidia han sufrido una corrección significativa, con una caída de más del 20 % desde su máximo histórico. Hace solo unos días, esta caída superaba el 30 %. En gran parte, esta tendencia bajista ha sido impulsada por la incertidumbre sobre el futuro del mercado de chips, debido al desarrollo de modelos de IA que requieren menos poder de cómputo. Blackwell y la inteligencia artificial generativa El segmento de centros de datos sigue siendo el principal motor de crecimiento de Nvidia. Es en este ámbito donde el chip Blackwell, que se espera que llegue al mercado en 2025, podría marcar una revolución. La demanda de GPUs de Nvidia está impulsada por el crecimiento acelerado del mercado de inteligencia artificial generativa. Según las proyecciones de Bloomberg Intelligence, este mercado tiene un enorme potencial de crecimiento, con un valor estimado de casi medio billón de dólares para finales de la década.

Fuente: Bloomberg Intelligence Como líder del mercado de GPUs, Nvidia está bien posicionada para aprovechar esta oportunidad. La empresa estima que sus ingresos para el primer trimestre de 2026 alcanzarán los $43,000 millones, lo que representaría un nuevo récord. Sin embargo, está claro que, si mantiene su cuota de mercado, la demanda de sus productos debería aumentar significativamente en los próximos años, según los pronósticos de Bloomberg Intelligence sobre los servicios de IA. Valoración atractiva a pesar de los riesgos a corto plazo El precio actual de las acciones de Nvidia ($119) sitúa su ratio P/E a futuro en aproximadamente 27, lo que indica que la empresa ya no parece excesivamente cara, como ocurría recientemente. Además, considerando los pedidos de las grandes empresas tecnológicas, Nvidia tiene una fuente de ingresos garantizada para muchos años. A pesar de ciertos riesgos, como la reducción de márgenes o las restricciones a la exportación, las perspectivas a largo plazo de Nvidia siguen siendo muy prometedoras. GTC 2025: ¿Qué traerá el futuro? La conferencia GTC 2025, y en particular el discurso del CEO de Nvidia, Jensen Huang, será un evento clave para los inversores. Se espera que la empresa proporcione detalles sobre el chip Blackwell y disipe preocupaciones sobre la cadena de suministro. A pesar de la mejora en el sentimiento del mercado, las acciones de Nvidia están cayendo al inicio de la semana. Fuente: xStation5

