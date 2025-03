Nvidia publica unos ingresos trimestrales de récord

NVIDIA informó de unos ingresos trimestrales récord de 39.300 millones de dólares en el cuarto trimestre del año fiscal 2025, un 78% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que le permite seguir dominando como líder en computación de inteligencia artificial a pesar de las expectativas del mercado de unos resultados aún más sólidos. Las acciones cayeron ligeramente en las operaciones posteriores al cierre tras el anuncio, lo que refleja unas expectativas de crecimiento cada vez más altas a pesar de un rendimiento extraordinario, ya que los inversores asimilan tanto las sólidas previsiones a corto plazo como las preocupaciones sobre la sostenibilidad del gasto en inteligencia artificial. La empresa logró recuperarse y ahora sube un uno por ciento en las operaciones previas a la apertura del mercado. Ingresos y rentabilidad: Nvidia informó de unos ingresos totales de 39.300 millones de dólares, lo que representa un aumento sustancial del 78% interanual y del 12% intertrimestral. La empresa logró un BPA ajustado de 0,89 dólares, lo que se traduce en un impresionante crecimiento del 71% interanual y del 10% intertrimestral. Los ingresos netos GAAP alcanzaron los 22.090 millones de dólares, lo que supone un aumento del 80% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El margen bruto se situó en el 73,5%, aunque la empresa espera que disminuya temporalmente al 71% en el primer trimestre del año fiscal 2026 a medida que aumenta la producción de su nueva arquitectura Blackwell. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Bloomberg L.P. Rendimiento del segmento: El segmento de Centro de datos sigue siendo el principal motor de crecimiento de NVIDIA, generando ingresos de $35,6 mil millones, lo que supone un aumento del 93% interanual y del 16% intertrimestral. Este segmento ahora representa más del 90% de los ingresos totales de la empresa, lo que subraya el papel fundamental de NVIDIA en el desarrollo de la infraestructura de IA. Los ingresos por juegos disminuyeron a $2,5 mil millones, un 11% interanual y un 22% intertrimestral, lo que refleja un cambio de enfoque hacia la computación de IA. Los ingresos de la industria automotriz mostraron un crecimiento notable del 103% interanual, alcanzando los 570 millones de $, impulsado por la expansión de las asociaciones con los principales fabricantes de automóviles. Los ingresos de Visualización profesional crecieron un 10% interanual hasta los 511 millones de $, respaldados por la creciente adopción de NVIDIA Omniverse en aplicaciones de IA industrial. Métricas financieras clave: Durante el año fiscal completo de 2025, NVIDIA logró ingresos récord de $130,5 mil millones, lo que representa un crecimiento extraordinario del 114 % en comparación con el año anterior. Las ganancias por acción del año completo alcanzaron los $2,94 sobre una base GAAP y los $2,99 sobre una base no GAAP. La capitalización de mercado de la compañía se sitúa en aproximadamente $3,22 billones, lo que la convierte en una de las compañías más valiosas del mundo. Orientación para el primer trimestre del año fiscal 2026: De cara al primer trimestre del año fiscal 2026, NVIDIA proyecta ingresos de aproximadamente $43 mil millones (más o menos el 2%), superando las estimaciones de consenso de los analistas de $42,3 mil millones. La compañía anticipa márgenes brutos del 70,6% sobre una base GAAP y del 71,0% sobre una base no GAAP, con expectativas de recuperación hasta el rango de mediados de los 70 para el final del año fiscal a medida que la producción de Blackwell aumenta y la eficiencia de fabricación mejora. Nvidia es líder en infraestructura de IA Los chips Blackwell han generado una demanda excepcional, y el director ejecutivo Jensen Huang informó de una demanda "extraordinaria" y de 11.000 millones de dólares en ingresos durante el primer trimestre de ventas, lo que supera con creces las expectativas de los analistas de 3.500 millones de dólares. La ventaja tecnológica de NVIDIA ha creado importantes barreras de entrada, ya que su enfoque que integra hardware, software y ecosistemas de desarrollo proporciona un aislamiento competitivo a pesar de la competencia emergente. La tasa de crecimiento de la empresa supera con creces a la de sus pares tecnológicos de gran capitalización: Apple, Microsoft, Amazon, Meta y Alphabet promediaron "sólo" un 11,8% de crecimiento de los ingresos en sus trimestres de diciembre, en comparación con el 78 % de NVIDIA. Desarrollo del mercado de IA El mercado de la IA sigue demostrando una sólida expansión a pesar de las preocupaciones por una desaceleración del gasto. Los hiperescaladores (AWS, Azure, Google Cloud) siguen comprometidos con el desarrollo de infraestructura, implementando los sistemas GB200 de NVIDIA para el entrenamiento de modelos de billones de parámetros. La adopción empresarial se está acelerando, con especial fuerza en los sectores de servicios financieros, atención médica y fabricación que implementan soluciones de IA específicas del dominio. La aparición de modelos de razonamiento, ejemplificados por el R1 de la startup china DeepSeek, inicialmente generó preocupaciones en el mercado, pero en realidad puede aumentar la demanda de computación según el director ejecutivo Jensen Huang, quien señaló que dichos modelos requieren "millones de veces más poder de computación que hoy". Esto sugiere que la trayectoria de la demanda de computación de la IA permanece intacta a pesar de la evolución de las arquitecturas de modelos. Oportunidades estratégicas de Nvidia NVIDIA se enfrenta a desafíos importantes, incluida la posible reducción de márgenes a medida que aumenta la producción de Blackwell, con márgenes brutos que se espera que disminuyan temporalmente al 71% en el primer trimestre antes de recuperarse. Los controles de exportación en China han afectado significativamente la presencia de NVIDIA en ese mercado, y el director ejecutivo Huang señaló que "los ingresos porcentuales en China antes de los controles de exportación eran el doble de altos que ahora", reduciéndose del 21% a aproximadamente el 13% de los ingresos totales. La competencia se está intensificando, y NVIDIA reconoce explícitamente a Huawei como competidor por segundo año consecutivo. Huang describió el panorama competitivo chino como "bastante vigoroso y muy, muy competitivo", aunque la ventaja tecnológica de NVIDIA sigue siendo sustancial. Las oportunidades clave incluyen el próximo lanzamiento del producto Blackwell Ultra a finales de este año, seguido de la arquitectura Rubin de próxima generación en 2026. El proyecto Stargate de 500 mil millones de dólares del gobierno de EE. UU. representa un importante motor de crecimiento, al igual que la expansión de las asociaciones automotrices con Toyota y Hyundai, que impulsaron un crecimiento interanual del 103% en los ingresos automotrices. Valoración de Nvidia Basándonos en nuestro análisis de NVIDIA utilizando las tablas de sensibilidad proporcionadas, hemos desarrollado proyecciones que incorporan varios escenarios de crecimiento. Nuestro modelo de flujo de caja descontado base utiliza los siguientes supuestos clave: Supuestos operativos básicos: Tasa de crecimiento de los ingresos: 29,0-30,0% para el período inicial.

Margen operativo: 61,0-62,0%.

WACC terminal: 10,0-10,2%.

Precio actual: 131,28$. Análisis de sensibilidad por descuento de flujos : Nuestro análisis de sensibilidad revela dinámicas interesantes en diferentes escenarios operativos. Con una tasa de crecimiento de los ingresos del 29,0% y un margen operativo del 61,0%, el modelo sugiere un valor razonable de 137,81 dólares. Aumentar el crecimiento de los ingresos al 30,0% con un margen operativo del 62,0% elevaría el valor implícito a 145,36 dólares, lo que sugiere un potencial alcista de aproximadamente el 10,7% desde los niveles actuales. El análisis de sensibilidad del valor terminal, utilizando varios escenarios de crecimiento y WACC, muestra que con una tasa de crecimiento de los ingresos terminales del 4,8% y un WACC terminal del 10,0%, el modelo sugiere un valor razonable de alrededor de 133,15 dólares. Sin embargo, si el crecimiento terminal mejora al 5,0% con el mismo WACC del 10,0%, el valor implícito aumenta a 137,81 dólares. La valoración sugiere un potencial de crecimiento limitado, lo que presenta una oportunidad para considerar las acciones si el precio disminuye. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Precio de las acciones de Nvidia

