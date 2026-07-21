Optimismo en el Ibex 35 a las puertas de los resultados corporativos

La jornada transcurre con relativa calma para el Ibex 35, que afronta un período clave: durante los próximos diez días, 31 de las 35 compañías que integran el índice presentarán sus resultados trimestrales. Los inversores comienzan a dejar atrás la preocupación generada por el cierre del estrecho de Ormuz, aunque el encarecimiento del petróleo sigue alimentando las tensiones inflacionistas, con el barril de Brent acercándose a los 92 dólares.

La tensión entre Estados Unidos e Irán pierde fuerza

Después de casi dos semanas de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, la prima de riesgo geopolítica asociada al conflicto en el golfo Pérsico empieza a moderarse. Este cambio responde a las negociaciones para alcanzar una nueva tregua, que podría poner fin a las hostilidades en los próximos días.

El Ibex 35 recupera los 19.300 puntos antes del inicio de los resultados bancarios

El Ibex 35 avanza un 0,8% en la sesión, lo que le permite recuperar la cota de los 19.300 puntos, un nivel que podría consolidarse como soporte a corto plazo. La capacidad del índice para mantenerse por encima de esta referencia dependerá, en gran medida, de la temporada de resultados, que comenzará mañana con la publicación de las cuentas del banco Santander. En este contexto, se prevé un aumento de la volatilidad durante la recta final de julio.

CaixaBank lidera las subidas del Ibex 35 con nuevos máximos históricos

En el mercado español, CaixaBank encabeza las subidas con un avance del 3,4%, llevando sus acciones hasta un nuevo máximo histórico de 12,93 euros. El optimismo de los inversores se apoya en la expectativa de unos resultados sólidos, así como en la posibilidad de que el Banco Central Europeo retome las subidas de tipos de interés a partir de septiembre, un escenario que favorecería la rentabilidad del negocio bancario tradicional.

Las bolsas mundiales mantienen el tono alcista impulsadas por Asia y la inteligencia artificial

El sentimiento positivo se extiende al resto de mercados bursátiles. Tanto el S&P 500 como el Euro Stoxx 50 registran avances similares a los del índice español, mientras que en Wall Street destaca el repunte del Nasdaq 100, que suma un 1,3% en la apertura. No obstante, el mayor protagonismo corresponde a las bolsas asiáticas: el China A50 sube un 2,4%, el Nikkei 225 gana un 3,26% y el KOSPI avanza un 3,56%. Estas revalorizaciones permiten recuperar parte de las pérdidas recientes, en un contexto en el que el mercado evalúa el potencial de la inteligencia artificial desarrollada por la china Moonshot y la capacidad del país para crear modelos avanzados con costes más reducidos.

El oro y el Bitcoin se suman al rally de los mercados financieros

Los activos refugio y las criptomonedas también participan de esta tendencia alcista. El oro suma un 1,5%, aunque todavía permanece por debajo de los 4.100 dólares, mientras que el Bitcoin avanza un 2,5% y logra situarse nuevamente por encima del nivel psicológico de los 66.000 dólares.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.