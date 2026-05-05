Conclusiones clave Palantir firma un buen trimestre, pero el mercado castiga

La “Regla del 40” dispara a la compañía por encima del sector

El segmento comercial en EE. UU. vuelve a ser el talón de Aquiles

Palantir publicó sus resultados tras el cierre del lunes. Las cifras —lo suficientemente fuertes como para eclipsar a la mayoría de compañías del sector— quedaron apenas por debajo del consenso, lo que explica la reacción moderadamente negativa del mercado. Uno de los indicadores clave que la dirección destaca es la “Regla del 40”, un estándar de eficiencia para empresas SaaS que suma el crecimiento anual de ingresos y el margen EBITDA. En el caso de Palantir, esta métrica alcanza aproximadamente 58%, superando a prácticamente todo el sector tecnológico y situándose ligeramente por encima de Nvidia. Métricas principales de los resultados de Palantir Ingresos 1.630 millones USD , frente a los ~1.550 millones esperados.

+19% trimestral y +85% interanual. BPA ajustado 0,33 USD , por encima de los ~0,28 USD esperados.

+17% trimestral y más de 250% interanual. Flujo de caja libre ajustado (FCF) 924 millones USD. Guía para Q2 2026 Ingresos: 1.790–1.800 millones USD

Beneficio operativo ajustado: 1.063–1.067 millones USD Guía anual revisada al alza Ingresos: 7.650–7.660 millones USD

Ingresos comerciales en EE. UU.: por encima de 3.220 millones USD

Beneficio operativo ajustado: 4.400–4.450 millones USD

FCF: 4.200–4.400 millones USD ¿Por qué cayeron las acciones de Palantir? El punto que no convenció al mercado fue el desempeño del segmento comercial en EE. UU. Las ventas crecieron 133% interanual, pero quedaron por debajo de los 600 millones USD, situándose en 595 millones USD. Aunque el crecimiento sigue siendo extraordinario, el mercado esperaba una cifra algo mayor, especialmente en un entorno donde la competencia en el segmento comercial se intensifica y la penetración de mercado es cada vez más exigente. Como consecuencia, la acción retrocedió un 3%.

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