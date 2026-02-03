Palantir, ha vuelto a sostener su fuerte trayectoria y ha entregado nuevas cifras récord. En el pre-market, las acciones de la compañía suben más de un 10%. Las expectativas eran elevadas, pero la empresa logró cumplirlas o superarlas en todas las categorías clave.

Resultados de Palantir del cuarto trimestre de 2025

BPA: subió a 0,25 dólares frente a los 0,23 esperados. Esto supone un crecimiento de más del 40% trimestral y del 78% interanual.

subió a 0,25 dólares frente a los 0,23 esperados. Esto supone un crecimiento de más del 40% trimestral y del 78% interanual. Ingresos: aumentaron hasta 1.410 millones de dólares , superando los 1.320 millones esperados. Esto equivale a un crecimiento cercano al 30% trimestral y del 72% interanual.

aumentaron hasta , superando los 1.320 millones esperados. Esto equivale a un crecimiento cercano al 30% trimestral y del 72% interanual. Beneficio neto: ascendió a 609 millones de dólares .

ascendió a . Cartera de clientes: continúa mostrando fortaleza. La compañía mantiene una diversificación equilibrada entre clientes comerciales y gubernamentales. En ambos segmentos, el crecimiento superó los 500 millones de dólares, aunque el segmento comercial avanzó de forma más acelerada en el último trimestre.

A nivel anual, los ingresos alcanzaron 4.470 millones de dólares, superando sus estimaciones, que apuntaba únicamente a 4.400 millones. Además, el outlook para el próximo año se situó en 7.180–7.190 millones de dólares.

A pesar del deterioro de la imagen internacional de Estados Unidos, la compañía logró superar las expectativas de los analistas en ventas internacionales. En 2025, Palantir aseguró 730 millones de dólares en contratos fuera de Estados Unidos. Uno de los mayores fue un acuerdo de 328 millones de dólares destinado a apoyar operaciones del Ministerio de Defensa del Reino Unido.

Cotización de las acciones de Palantir

Utilizando datos de Bloomberg Finance, un gráfico comparativo (precio de la acción vs. relación entre BPA real y esperado) muestra que el precio de las acciones de Palantir está quedándose claramente rezagado respecto al crecimiento por primera vez desde la consolidación del primer trimestre de 2025. Al mismo tiempo, la empresa sigue mostrando sorpresas positivas de beneficios de forma consistente.

Un reciente artículo del Wall Street Journal señalaba que ninguna empresa en la historia del mercado estadounidense ha alcanzado valoraciones tan elevadas con este nivel de ventas. Pero, al mismo tiempo, es difícil encontrar una compañía capaz de ofrecer un crecimiento del 15–25% cada trimestre durante dos años.