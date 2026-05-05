- PayPal supera expectativas pero el trimestre queda empañado por una guía más débil
- El nuevo plan de eficiencia gana credibilidad, aunque la mejora de márgenes será gradual
- El crecimiento transaccional avanza, pero el beneficio operativo sigue bajo presión
- El mercado duda porque el Q2 apunta a un retroceso y el impulso sigue siendo frágil
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PayPal (PYPL.US) sorprendió al mercado con unos sólidos resultados del primer trimestre de 2026. La compañía reportó 8.350 millones USD en ingresos, superando las estimaciones de 8.050 millones USD y creciendo un 7% interanual. El BPA ajustado alcanzó 1,34 USD, por encima del consenso (1,27 USD), aunque el crecimiento interanual fue modesto, apenas +1%. El volumen total de pagos (TPV) llegó a 463.960 millones USD, superando las expectativas y creciendo un 11% interanual, lo que confirma un fuerte impulso transaccional.
Sin embargo, el tono general de los resultados queda ensombrecido por unas previsiones más débiles, que vuelven a poner el foco en la sostenibilidad del crecimiento.
Métricas financieras clave del trimestre de PayPal
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BPA ajustado: 1,34 USD (vs. 1,27 USD esperado)
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Ingresos netos: 8.350 millones USD (+7,2% interanual)
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Ingresos por transacciones: 7.500 millones USD (+6,9%)
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Servicios de valor añadido: 852 millones USD (+9,9%)
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Ingresos en EE. UU.: 4.880 millones USD (+9,4%)
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Ingresos internacionales: 3.470 millones USD (+4,3%)
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Margen de transacción: 3.810 millones USD (+2,5%)
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TPV total: 463.960 millones USD (+11%)
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TPV de Venmo: 86.210 millones USD (+14%)
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Transacciones totales: 6.480 millones (+7,1%)
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Cuentas activas: 439 millones (+0,7%)
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Beneficio operativo ajustado: 1.540 millones USD (–4,6%)
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Margen operativo ajustado: 18,4% (vs. 20,7% un año antes)
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FCF ajustado: 1.720 millones USD (+25%)
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Costes operativos totales: 6.870 millones USD (+9,6%)
PayPal anuncia una reestructuración
Junto a los resultados, PayPal anunció recortes de plantilla. El nuevo CEO, Enrique Lores, que asumió el cargo en marzo de 2026 tras la salida de Alex Chriss, presentó un plan de reducción de costes de 1.500 millones USD a ejecutar en los próximos 2–3 años.
El plan se basa en la simplificación de la estructura organizativa, la implementación de herramientas basadas en IA y la mejora de la eficiencia operativa.Lores afirmó que la compañía está “actuando con urgencia” y que su objetivo es construir un camino más sostenible para el crecimiento a largo plazo y la creación de valor para los accionistas. Los inversores han recibido positivamente la magnitud del plan, aunque la velocidad de mejora del margen sigue bajo escrutinio.
Perspectivas: un Q2 débil que ensombrece el trimestre
La dirección anticipa que el BPA ajustado caerá alrededor de un 9% interanual en el Q2, lo que ha generado preocupación. Para todo 2026, PayPal mantiene su previsión previa:
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BPA ajustado: caída de un dígito o crecimiento mínimo
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FCF: al menos 6.000 millones USD
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CapEx: ~1.000 millones USD (previsión: 964,5 millones USD)
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Recompras: 1.500 millones USD en Q1; 6.000 millones USD en los últimos 12 meses
Guía para el segundo trimestre
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BPA ajustado: caída cercana al 9% interanual
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Margen de transacción: descenso de varios puntos porcentuales
Guía anual
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BPA ajustado: caída de un dígito o ligero crecimiento
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Margen de transacción: estable en términos absolutos
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FCF ajustado: al menos 6.000 millones USD
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CapEx: ~1.000 millones USD
Gráfico de Paypal
A pesar de las previsiones débiles, las acciones de PaypPal subieron un 2,35% en premarket hasta 51,58 USD, reflejando cierto alivio tras varios trimestres decepcionantes. No obstante, las ganancias se evaporaron minutos después, mostrando la fragilidad del sentimiento.
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