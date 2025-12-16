PayPal solicita convertirse en banco en Estados Unidos

PayPal, una de las mayores plataformas de pagos digitales del mundo, ha presentado una solicitud en Estados Unidos para obtener una licencia bancaria. Con este paso, la compañía busca ampliar sus servicios financieros y dar un impulso a su negocio de préstamos.

PayPal quiere convertirse en banco

Esta iniciativa permitiría a PayPal operar como un banco propio en territorio estadounidense, bajo supervisión regulatoria, ofreciendo productos crediticios y gestionando depósitos directamente. El objetivo es fortalecer su posición frente a competidores tecnológicos y financieros que ya ofrecen servicios bancarios integrados.

La empresa argumenta que contar con una licencia bancaria le brindaría mayor flexibilidad para atender a consumidores y pequeñas empresas, segmentos en los que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

En estos momentos, las acciones de PayPal suben un 2,1%. En el acumulado del año, no obstante, bajan un 30% durante 2025.

